Microsoft випустила першу публічну бета-версію Windows 11: як встановити

Microsoft випустила Windows 11 Insider Preview / Microsoft

Microsoft, як і обіцяла, випустила першу публічну бета-версію Windows 11. Більшість візуальних змін, про які компанія розповідала на презентації у минулий четвер, доступні в цьому білді.

Серед усього іншого, можна оцінити новий дизайн системи, оновлені вікна, теми, віджети, панель завдань і меню "Пуск", але підтримки Android-додатків і інтеграції Microsoft Teams поки немає – ці фішки все ще знаходяться в стадії розробки.

Як встановити попередню версію Windows 11

Перед установкою слід переконатися, чи відповідає комп'ютер мінімальним системним вимогам. Як це зробити, ми розповідали в окремому матеріалі. Повинна бути 64-бітна система, не менше 4 ГБ оперативної пам'яті, відеоадаптер сумісний з DirectX12 або пізнішої версії і графічний драйвер WDDM 2.0, а також криптогразащітний модуль TPM 2.0 і UEFI – це інтерфейс між операційною системою і мікропрограмами, що прийшов на заміну BIOS.

Якщо утиліта Windows PC Health показала, що ПК підходить для Windows 11, можна приступати до запису в програму тестування і установці:

Переходити на сайт Windows Insider;

Тиснемо кнопку "Зареєструватися" і авторизуємося у своєму обліковому записі Microsoft ;

Потім потрібно зайти в Налаштування комп'ютера – "Оновлення та безпека" – "Програма попередньої оцінки Windows". Тут треба натиснути кнопку "Почати".

Що далі? Потрібно вибрати канал, по якому будуть поставлятися попередні збірки. У Windows їх три:

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Dev (для розробників);

Beta (для користувачів, яким подобається тестувати ПЗ);

Release Preview (найстабільніші попередні збірки). Windows 11 поки доступна тільки в першому варіанті .

Як встановити попередню версію Windows 11 / DTF

Після вибору Dev-каналу потрібно прийняти угоду, і перезавантажити комп'ютер. Потім можна завантажити Windows 11 через "Параметри" > "Оновлення та безпека" > "Центр оновлення Windows". Оскільки це попередня збірка і в ній можуть бути баги, краще не встановлювати систему на робочий ПК.

Якщо ризикувати робочим комп'ютером не хочеться, єдиний варіант – дочекатися повноцінного релізу Windows 11 в кінці 2021. Microsoft натякає на 20 жовтня, але, схоже, що спочатку Windows 11 стане доступна покупцям нових пристроїв з передвстановленою Віндою, а оновитися з Windows 10 вийде мінімум у 2022 році. Для користувачів Windows 10, нагадаємо, оновлення буде безплатним.