Музичний сервіс Spotify запустив свою альтернативу гучному Clubhouse

Spotify запустив аудіоплатформу Greenroom / the Spotify Community

Погляньте на Clubhouse, сьогодні у нього з'явився ще один аналог – Spotify Greenroom. Це перейменований і покращений Locker Room від стартапу Betty Labs, який аудіосервіс придбав ще в березні.

Додаток доступний на iOS і Android в 135 країнах світу – поки тільки англійською мовою. Авторизація в програмі відбувається через обліковий запис Spotify, а створювати аудіокімнати може будь-який користувач, які можуть вмістити в себе до тисячі осіб.

Функції програми такі ж, як і у багатьох інших аудіоплатформ – слухачі можуть приєднуватися до ефіру, і з дозволу ведучого вони також можуть висловлюватися. У Greenroom також є текстовий чат, який можна відключити, а після закінчення ефіру його запис можна завантажити і відредагувати, аби в підсумку він був у форматі подкасту

Щоб залучити авторів на платформу, Spotify також запустить фонд допомоги творцям в монетизації контенту – деталями сервіс обіцяє поділитися пізніше влітку.

У середині травня Clubhouse запустив Android-версію додатка в Україні – до цього він рік був доступний тільки на iOS.

Голосові функції або програми є, або знаходяться в розробці у Twitter, Facebook, Discord, Telegram, Slack, LinkedIn і Reddit.

Раніше цього року Spotify отримав підтримку української мови. Щоб "українізувати" свій Spotify, необхідно оновити його через Play Маркет або App Store.

Про Clubhouse:

Clubhouse – це золота середина між подкастом, радіо та домашньою вечіркою. У цій соцмережі можна зайти в будь-яку кімнату, послухати розмови, інтерв'ю та обговорення між цікавими людьми на різні теми. Clubhouse можна порівняти з подкастом, тільки якщо це подкаст, куди ви можете включитися в будь-який момент, з додатковим рівнем ексклюзивності.

Одним з найпопулярніших українських клубів у соцмережі є Ukrainian House. Засновники називають його "віртуальним посольством України в Clubhouse", мета якого – не просто спілкування, а поширення важливих наративів.