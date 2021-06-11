На "кладовищі проєктів" Google з'явилася нова жертва

AR-рулетка Google вирушила на "цифрове кладовище" / Engadget

Команда Google невпинно експериментує з різними проєктами, додатками та сервісами. Деякі з таких експериментів виходять успішними, а інші відправляються на кладовище закритих проєктів Google. І в цьому місяці черговий такий проєкт був тихо відправлений на звалище історії.

Вчора ввечері на сторінці додатка Measure в Google Play з'явилося повідомлення про припинення його підтримки розробником. "Остаточний варіант. Ця програма більше не підтримується і не буде оновлюватися".

Спочатку Measure розроблялося як частина платформи Tango AR, яка позиціювалася як аналог комп'ютерного зору для мобільних пристроїв. В рамках даного проєкту було випущено кілька пристроїв (Lenovo Phab 2 Pro і ASUS ZenFone AR), які завдяки особливим алгоритмам і наявності додаткових камер і сенсорів могли сприймати навколишню дійсність в обсязі, а також будувати віртуальну модель на основі "побаченого".

У 2018 році Google розширила доступність застосування Measure для всіх смартфонів, що підтримують платформу ARCore. Додаток за допомогою технології доповненої реальності дозволяє трансформувати мобільний пристрій у віртуальну рулетку, яку можна використовувати для визначення розмірів реальних об'єктів. Для цього достатньо навести на них камеру.

Втім, завантажити Measure все ще можна з сайту APKMirror - передбачається, що додаток буде працювати навіть після припинення оновлень.