На крок ближче до дешевих айфонів: служба підтримки Apple заговорила українською

iPhone 12 / кадр з відео

В останні кілька місяців Apple активно готується до відкриття українського представництва. З початку 2021 компанія запустила україномовну версію офіційного сайту, зареєстрували нові торгові марки "Эппл" та "Яблоко", а в Мінцифри натякнули на швидкий прихід технологічного гіганта в Україну.

28 червня офіційна служба підтримки Apple перейшла в Україні на українську мову – відтепер при зверненні в Apple Support українські користувачі продуктів та сервісів компанії можуть отримати необхідну консультацію з того чи іншого питання рідною українською мовою, пише ITC.ua.

Повідомляється, що близько двох тижнів тому при вхідному дзвінку від російськомовної підтримки повідомлення-попередження про запис дзвінка почало програватися українською. А з учорашнього дня (зі слів оператора служби підтримки) Apple запустила повноцінне замовлення зворотного дзвінка для України. Водночас україномовний чат, судячи з сайту, поки не запустили.

Apple в Україні

Схоже, купертинівці дійсно готуються до відкриття свого першого офіційного представництва в Україні. На початку червня голова митної служби Павло Рябікін, коментуючи відкриття офісу Apple у Києві, висловив упевненість, що це "має відбутися вже цього року".

Очікується, що український офіс Apple візьме на себе роботу з місцевими компаніями-партнерами (дистрибуцією вони займатися не будуть, але можуть авторизувати ще кілька інших постачальників) і займеться локалізацією продуктів.

Нагадаємо, що офіційним представником Apple з 2017 року в Україні є компанія "ASBIS Україна" – підрозділ міжнародного IT-дистриб'ютора. Поширюють техніку рієлтори – Цитрус, Мойо, Фокстрот, Ельдорадо та інші. Також є ще один дистриб'ютор – компанія ERC, але займається вона виключно продажем аксесуарів.