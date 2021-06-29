На старих ПК рано ставити хрест: Microsoft може знизити вимоги Windows 11

Micfosoft може знизити вимоги Windows 11 / Microsoft

Минулого четверга компанія Microsoft провела офіційну презентацію нової операційної системи Windows 11, реліз якої відбудеться пізніше цієї осені. Оновлення буде безплатним для власників W10.

Системні вимоги, необхідні для установки Windows 11, викликали у багатьох користувачів подив і розчарування. Мало того, що потрібен модуль TPM 2.0, який є далеко не в кожному комп'ютері, так ще й список сумісних процесорів помітно скоротився в порівнянні з "десяткою".

У своєму блозі Microsoft спробувала пояснити рішення про підвищення мінімальних вимог до ЦП для Windows 11. За словами команди розробників, в теорії нова система зможе працювати на AMD Ryzen 1-го покоління (Zen 1) і Intel Core 7-го покоління, але для цього необхідно провести додаткове тестування на пристроях з цими чіпами.

Поки ж у списку сумісних пристроїв значаться AMD Ryzen 2000 і новіше, а також Intel Core 8-го покоління і вище. Очевидно, Microsoft буде використовувати дані учасників програми бета-тестування, які вже одержали доступ до попередньої версії Windows 11.

Запуск Windows 11 на цьому комп'ютері не можливий / PC Health Check

Microsoft виправдовує свої вимоги до процесорів тим, що Windows 11 пропонує істотно підвищений в порівнянні з минулими версіями ОС рівень безпеки – були впроваджені поліпшені системи шифрування і біометричної аутентифікації, а також на 60% знижений ризик зараження шкідливим ПЗ.

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Цікаво, що Microsoft також тимчасово видалить утиліту PC Health Check для перевірки сумісності комп'ютерів з Windows 11. У компанії заявили, що додаток не показувало необхідного рівня точності, його доопрацюють і повернуть восени.