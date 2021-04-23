Науково-фантастичний хорор про Чорнобиль отримав дату релізу

Chernobylite вийде в липні цього року / The Farm 51

Адвенчура з елементами виживання Chernobylite, про яку давно нічого не було чутно, охазяйнувалася приблизною датою релізу на PC, Xbox One і PlayStation 4. Гра вийде вже цього літа, а якщо бути точніше – в липні.

Одночасно з цим анонсом Chernobylite отримала останній великий патч в ранньому доступі, отримавший назву "The Final Stage", що готує гру до релізу.

Зміни воістину глобальні:

Сюжет був повністю переписаний;

У грі з'явилися англійська і російська озвучки;

Готові текстові локалізації на 10 мов;

Новий саундтрек, написаний композитором Миколаєм Стронскі;

Нові налаштування графіки та оптимізація;

У грі з'явилася перша частина фінального рівня "Пограбування" – повна версія вийде в день релізу.

Трейлер Chernobylite

Після виходу повноцінної версії в липні, розробники і далі планують підтримувати проєкт за допомогою DLC. Вони будуть безплатними для тих, хто купив гру до виходу з раннього доступу.

Для тих, хто вперше чує про таку гру, Chernobylite – це науково-фантастична гра на виживання в жанрі "жахи", в якій поєднуються вільне дослідження похмурого світу, складні бої, унікальний крафтинг і нелінійний сюжет. Гравцям належить вижити та розкрити заплутані таємниці Чорнобиля у відтвореній за допомогою 3D-сканування реальній зоні відчуження.