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Науково-фантастичний хорор про Чорнобиль отримав дату релізу

23 квітня 2021, 14:44

Одночасно з цим анонсом Chernobylite отримала мега-патч з численними поліпшеннями.

Chernobylite
Chernobylite вийде в липні цього року / The Farm 51

Адвенчура з елементами виживання Chernobylite, про яку давно нічого не було чутно, охазяйнувалася приблизною датою релізу на PC, Xbox One і PlayStation 4. Гра вийде вже цього літа, а якщо бути точніше – в липні.

Одночасно з цим анонсом Chernobylite отримала останній великий патч в ранньому доступі, отримавший назву "The Final Stage", що готує гру до релізу.

Зміни воістину глобальні:

  • Сюжет був повністю переписаний;
  • У грі з'явилися англійська і російська озвучки;
  • Готові текстові локалізації на 10 мов;
  • Новий саундтрек, написаний композитором Миколаєм Стронскі;
  • Нові налаштування графіки та оптимізація;
  • У грі з'явилася перша частина фінального рівня "Пограбування" – повна версія вийде в день релізу.

Трейлер Chernobylite

Після виходу повноцінної версії в липні, розробники і далі планують підтримувати проєкт за допомогою DLC. Вони будуть безплатними для тих, хто купив гру до виходу з раннього доступу.

Для тих, хто вперше чує про таку гру, Chernobylite – це науково-фантастична гра на виживання в жанрі "жахи", в якій поєднуються вільне дослідження похмурого світу, складні бої, унікальний крафтинг і нелінійний сюжет. Гравцям належить вижити та розкрити заплутані таємниці Чорнобиля у відтвореній за допомогою 3D-сканування реальній зоні відчуження.

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