Науково-фантастична виживалка про Чорнобиль отримала новий трейлер

Новий трейлер Chernobylite / The Farm 51

Розробники Chernobylite повернулися до початку – анонс рольової виживалки був побудований на образі жінки в червоному, яка грає на скрипці в зруйнованому Чорнобилі. І тепер Тетяні присвятили новий трейлер.

Головний герой Chernobylite, Ігор, повертається в Зону відчуження з метою досліджувати таємничу пропажу своєї коханої Тетяни. Але час в цьому місці йде зовсім по-іншому, нелінійно. Тому гравцеві належить зробити вибір, який вплине не тільки на кінцеву долю протагоніста, але і зможе змінити минуле.

Історія Тетяни вже повністю відкрита в грі, розробники вже випустили Мега-патч і до релізу займаються правкою помилок, поліпшенням контенту і перевіркою взаємозв'язків різних елементів гри. Повна версія Chernobylite з'явиться на РС, PlayStation 4 і Xbox One вже в наступному місяці. А версія для консолей нового покоління буде випущена трохи пізніше.

Після виходу повноцінної версії, автори і далі планують підтримувати проєкт за допомогою DLC. Вони, до речі, будуть безплатними для тих, хто купив гру до виходу з раннього доступу.

Новий трейлер Chernobylite

Chernobylite – це науково-фантастична гра на виживання в жанрі "жахів", в якій поєднуються вільне дослідження похмурого світу, складні бої, унікальний крафтинг і нелінійний сюжет. Гравцям належить вижити і розкрити заплутані таємниці Чорнобиля у відтвореній за допомогою 3D-сканування реальній Зоні відчуження.