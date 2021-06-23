Названо найпопулярніші сайти серед українців: інфографіка

Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів / / Myslo

Дослідницька компанія TNS Ukraine опублікувала свіжий список найпопулярніших в Україні інтернет-ресурсів за травень 2021 року.

Трійка лідерів залишається непохитною вже котрий місяць – це Google, Youtube і Facebook. Замикають першу п'ятірку рейтингу Інтернет-енциклопедія з вільним контентом Wikipedia та інтернет-магазин Rozetka.ua.

За даними дослідження, святковий травень продовжив тренд на падіння інтересу до вебресурсів. Знизилась активність користувачів на інтернет-магазинах та маркетплейсах, за винятком Allo.ua, який наростив охоплення та повернувся в ТОП-25 сайтів України.

Натомість запровадження нових тарифів на газ для населення сприяло актуалізації порталу для споживачів природного газу – Ok.104.ua. Також українці активно користувалися порталами ПриватБанку – Privatbank.ua та Next.privat24.ua, які опинилися на 8-му та 12-му сходинках у рейтингу відповідно. У травні до рейтингу потрапили тільки два новинні ресурси: Pravda.com.ua (14-те місце) та News.obozrevatel.com (22-те місце).

Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за травень 2021 / TNS Ukraine

Для складання Інфографіка компанія використовувала дані Kantar CMeter. Тут представлені desktop і mobile інтернет-користувачі у віці 14-70 років. Дослідження CMeter об'єднує дані з 3-х джерел, а дані з усіх джерел об'єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

Раніше цього місяця асоціація українських автомобілебудівників "Укравтопром" підбивала підсумки локального авторинку за перші п'ять місяців поточного року, виявивши найбільш популярні нові моделі. За цей період українці придбали майже 40 тис.нових легкових автомобілів (39,6 тис.).

Найбільшим попитом в цьому періоді користувався автомобіль Toyota RAV4. З січня по травень цю модель придбали 2586 автомобілістів. Другим за популярністю став компактний кросовер KIA Sportage, за який своїми гаманцями проголосували 2235 покупців. Замикає трійку лідерів Renault Duster, в активі якої 2110 реєстрацій.