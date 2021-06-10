Оприлюднено ТОП-10 найпопулярніших нових автомобілів серед українців у 2021

Toyota RAV4 - найпопулярніший новий автомобіль серед українців у 2021 / Car and Driver

Асоціація українських автомобілебудівників "Укравтопром" оцінила стан локального авторинку за перші п'ять місяців поточного року, виявивши найпопулярніші нові моделі. За цей період українці придбали майже 40 тис. нових легкових автомобілів (39,6 тис.).

Найбільший попит в цьому періоді мав автомобіль Toyota RAV4, з січня по травень цю модель придбали 2586 автомобілістів. Другим за популярністю став компактний кросовер Kia Sportage, за який своїми гаманцями проголосували 2235 покупців. Замикає лідерську трійку Renault Duster, в активі цієї моделі 2110 реєстрацій.

Також в ТОП-10 моделей українського ринку нових легкових автомобілів увійшли:

RENAULT Sandero — 1207 шт.,

RENAULT Logan — 1134 шт.,

NISSAN Qashqai — 1117 шт.,

VOLKSWAGEN Touareg — 966 шт.,

HYUNDAI Tucson — 877 шт.,

TOYOTA Land Cruiser Prado — 846 шт.,

MAZDA CX5 — 823 шт.

Таким чином, 9 з 10 найпопулярніших автомобілів на українському ринку є кроссоверами. Всього ж за підсумками перших п’яти місяців поточного року кроссоверам належить 3/4 українського ринку нових легкових авто.

Відзначимо, що тільки в травні українці придбали 8,5 тис. нових легковий автомобіль, 33,2 тис. вживаних іномарок і 622 електромобілі.

Раніше дослідницька компанія TNS Ukraine опублікувала список найпопулярніших в Україні інтернет-ресурсів. Згідно зі свіжою статистикою, інтерес українців до маркетплейсів і інтернет-магазинах дещо знизився.