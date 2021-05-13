Названо найпопулярніші сайти серед українців: інфографіка

Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів / Myslo

Дослідницька компанія TNS Ukraine опублікувала список найпопулярніших в Україні ресурсів за квітень 2021 року.

Трійка лідерів залишається непохитною вже котрий місяць – це Google, Youtube і Facebook. Замикають першу п'ятірку рейтингу інтернет-енциклопедія з вільним контентом Wikipedia та інтернет-магазин Rozetka.ua.

За даними дослідження, за останній місяць інтерес користувачів до інтернет-магазинів і всіляких маркетплейсів помітно знизився. Втім, попри загальну втрату в охопленнях, сайти Prom.ua, Olx.ua? як і раніше? входять в ТОП-10 сайтів України. Окрім цього, до рейтингу потрапив онлайн-магазин Epicentrk.ua (18-те місце).

Новини вже традиційно знаходяться у фокусі уваги українців. Найпопулярнішими новинними ресурсами у квітні стали Pravda.com.ua (12-е місце) і Bbc.com (16-е місце). Запроваджені карантинні обмеження вплинули на поновлення популярності ресурсу Naurok.com.ua. Також до рейтингу повернувся портал Osvita.ua.

Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за квітень 2021 / TNS Ukraine

Дослідження Kantar CMeter desktop і mobile інтернет-користувачів у віці 14-70 років об’єднує дані з 3-х джерел: Site-centric-лічильники, інтегровані в сайти; Frame-centric-лічильники встановлені в фреймі банерної мережі; User-centric-панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом. Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

Раніше ми повідомляли, що Google утримуватиме податки з українських блогерів на YouTube.

Так, українським відеоблогерам, які не нададуть компанії запитану податкову інформацію, доведеться платити до 24% з усієї суми доходу. Причому мова йде не тільки про рекламні перегляди, а й доходи з YouTube Premium, Super-чату, Super-стікерів і членства на каналах.