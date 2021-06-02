Не оновлюйте свій Айфон: свіже оновлення iOS "вбиває" акумулятор

Нова iOS "вбиває" акумулятор iPhone / Apple

Минулого тижня компанія Apple випустила оновлення iOS і iPadOS за номером 14.6. Незабаром після установки апдейта користувачі звернули увагу, що батареї їх пристроїв стали сідати набагато швидше.

Пости з описом проблеми з'явилися на форумах Apple, MacRumors і в соцмережах. Відзначається, що неприємність торкнулася найрізноманітніших пристроїв, включаючи чохли і смартфони – як більш старі на шквал iPhone 11 Pro, так і представників останньої лінійки.

Як пише портал MacRumors, на час автономної роботи пристрою впливає безліч факторів, зокрема стан акумулятора. Втім, даній ситуації проблема зачіпає пристрої незалежно від стану батареї.

Так, на Reddit з'явився пост, що розповідає про зниження заряду iPhone 12 mini з 98% до 1% за 6 годин і 24 хвилин. Крім того, власники iPhone 12 Pro і 12 mini помітили, що після оновлення смартфони стали занадто сильно нагріватися – досить кілька хвилин покористуватися Safari і перевірити повідомлення.

Власники айфонів скаржаться на занадто швидку розрядку після оновлення до iOS 14.6 / MacRumors

Поки невідомо, чи поширилася проблема масово, або торкнулася лише невеликої кількості "яблучних". Зазвичай протягом декількох днів після будь-якого оновлення iOS енергоспоживання гаджетів може зростати через переіндексацію Spotlight і виконання інших службових завдань, і це в порядку речей. Але оновлення до iOS 14.6 вийшло більше ніж тиждень тому, а питання з аномально швидким витратою акумулятора не зникло.

Сама Apple з'явилися в соцмережах і на форумі компанії скарги ще не прокоментувала. Якщо це пов'язано з програмним забезпеченням, можливо, компанія виправить проблему в найближчому апдейті. Втім, якщо у вас все дуже погано – можна спробувати встановити бета-версію iOS 14.7.

Пізніше на цей місяць в Apple заплановано велике оновлення сервісу Music. Йдеться про підтримку "просторового аудіо" зі стандартом Dolby Atmos, а також Losless-аудіо. Для їх роботи буде потрібно iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 і tvOS 14.6.