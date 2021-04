Не проґавте можливість безплатно забрати Ratchet & Clank для PS4 & PS5

Встигніть забрати Ratchet & Clank / Sony

Компанія Sony поспішила нагадати всім власникам актуальних консолей PlayStation, що сьогодні останній день, коли можна забрати платформер Ratchet and Clank абсолютно безплатно.

До того ж вчора гра почала працювати в 60 FPS на PS5. Забрати гру можна в спеціальному розділі у магазині PS Store – як тільки ви завантажите гру, вона залишиться вашою назавжди.

Паралельно в рамках програми "Грайте вдома" Sony безплатно і назавжди роздає дев'ять інді-ігор для PS4 і PS VR, включаючи добре прийняті ABZÛ, Subnautica і The Witness. Однак, на цьому акція не закінчиться – з 20 квітня почнеться роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Після цього очікується ще кілька ігор, адже ініціатива "Грайте вдома" триватиме аж до червня.

А для всіх охочих заощадити, компанія запустила весняний розпродаж ігор для PlayStation, яка пройде у два етапи – перший з яких завершиться 15 квітня 2021, після чого знижки отримають вже інші тайтли.

В цілому весняний розпродаж триватиме чотири тижні, в ході якої гравці зможуть вигідно купити багато відомих хітів, включаючи The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, і не тільки.

Також не забувайте заглядати в Epic Games Store, де на цьому тижні роздають непоганий інді-проєкт Creature in the Well 2019 року. За жанром, це слешер з елементами пінбола і видом зверху про дослідження підземель. Гравці беруть на себе роль робота BOT-C, якому належить відправитися в глибини гори, щоб відновити харчування стародавнього Технічного центру.