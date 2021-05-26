Гра про кунг-фу єнота Biomutant надійшла в продаж: що потрібно знати перед покупкою

Biomutant у продажу / Experiment 101

THQ Nordic офіційно випустила Biomutant – 6-річна розробка рольового екшену про кунг-фу єнота, який повинен врятувати світ за допомогою незвичайних здібностей, мутацій, біомеханічних протезів і зброї, "псі-мутацій" і вірного коника, дійшла до фінішної прямої.

Зараз гра вийшла на PS4, Xbox One і PC, проте власники PS5 і Xbox Series можуть пограти в неї за зворотною сумісністю – щоправда, на PS5 дозвіл довелося обмежити на 1080р, тоді як на Series X бойовик вдалося запустити в 4K (хоча версія для One X працює в 1080р).

Амбітна гра від новоспеченої студії Experiment 101, до складу якої увійшли люди, які працювали над Mad Max і Just Cause, повинна була вийти ще у 2018 році, через рік після свого анонсу. Розробка в результаті помітно затягнулася, але за словами команди, ніхто сильно не поспішав. Робота протікала в стандартному ритмі, амбіції розширювалися, ну і найголовніше – розробникам вдалося уникнути кранчів. Що, напевно, найдивовижніше – над грою у великому відкритому світі працювала команда з усього 20 осіб.

Про що гра?

Гравців чекає "кунг-фу казка" про добро і зло, а також про роль простих істот в існуванні світу. Biomutant розповість історію звірка, який володіє неабияким інтелектом і досить спритно управляється з мечем і пістолетом. При створенні персонажа гравці зможуть взяти за основу представника одного з 6 племен, що володіють унікальним зовнішнім виглядом і характеристиками.

На самому початку перед гравцями ставлять вибір: бути "хорошим" або "поганим". У світі йде війна між племенами і нам потрібно вибрати одну зі сторін. Одні хочуть перемогти чотирьох Світоїдів, чудовиськ, що знищують Світове древо, інші хочуть дозволити монстрам виконати задумане.

Світ гри величезний і дає повну свободу дій, а рішення гравців можуть як погубити його, так і врятувати. Головному герою гри належить багато битися, з чим допоможе крафт всілякої зброї, а також система розвитку персонажа, завдяки якій протагоніст може освоїти не тільки прийоми кунг-фу, але і різні псіоничні техніки.

Трейлер Biomutant

Де купити?

Що кажуть журналісти?

Поточна середня оцінка гри на агрегаторі Metacritic варіюється від 62 до 69 балів, в залежності від платформи. Рецензенти позитивно оцінили візуальний стиль проєкту, широкі можливості кастомізації персонажа і незвичайну систему створення предметів.

Серед основних мінусів називають погану оптимізацію, одноманітні завдання, застарілий геймдизайн, а також безліч хороших, але не доведених до розуму ідей, що списується на недосвідченість розробників зі студії Experiment 101.

З усім тим, це не завадило Biomutant стати найпопулярнішою грою від видавництва THQ Nordic в плані пікового "онлайну" в Steam. Так, на момент публікації даної замітки в Steam в Biomutant одночасно грає понад 54 637 користувачів. Для порівняння, попередній рекордсмен THQ Nordic в даній, з дозволу сказати, дисципліні, проєкт ELEX, задовольнявся в піку лише 23 тисячами гравців.

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Примітно в цій історії те, що перші відгуки гравців (тільки 36% з них є позитивними), які ще навіть не встигли випробувати новинку, практично повторюють рецензії професійних оглядачів: нехай і красивий, але все ж "мертвий" світ, рутина, непереконлива бойова система і в цілому наростання нудьги у міру проходження.

А вже в червні нас чекає поліпшена версія ремейка Final Fantasy VII для PS5, ексклюзивний блокбастер Ratchet & Clank: Rift Apart, некстген-версія The Elder Scrolls Online і багато чого ще.