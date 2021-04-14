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Нова частина Age of Empires отримала свіжі кадри і дату виходу

14 квітня 2021, 20:58

У грі буде чотири кампанії, які оформлені у вигляді документальних творів. Вихід запланованио на кінець 2021 року.

Age of Empires IV
Age of Empires IV вийде восени 2021 року / Microsoft

Компанія Microsoft на спеціальному шоу по Age of Empires не тільки підтвердила дату виходу четвертої частини, осінь 2021 року, але й презентувала сюжетну кампанію за норманів і нові цивілізації – Китай і Делійський султанат.

Відзначається, що при створенні продовження легендарної стратегії команда намагалася зберегти дух старих Age of Empires, при цьому освіживши деякі геймплейні елементи.

Крім того, розробники пообіцяли до виходу провести закрите тестування, записатися на яке можна на спеціальному сайті. Разом з тим Relic показала насичений геймплейний трейлер стратегії в реальному часі.

Age of Empires IV - геймплейний трейлер

Age of Empires IV - Кампанія за норманів

Age of Empires IV - Делійський султанат

Age of Empires IV - Китай

Не залишилися без уваги і інші ігри серії. Влітку Age of Empires II отримає доповнення Dawn of the Dukes, присвячене Східній Європі. А до кінця року в стратегії з'явиться кооперативний режим з історичними битвами.

Age of Empires III теж не обділять контентом: на цьому тижні вийде оновлення зі Сполученими Штатами, а до кінця року розробники додадуть африканську цивілізацію.

Для всіх, хто не знайомий з сабжем, Age of Empires являє собою серію історичних стратегій в реальному часі, виданих Microsoft Studios. Перша гра серії – Age of Empires – побачила світ в далекому 1997 році. Спочатку розробкою цих ігор займалася Ensemble Studios, але після її розпуску у 2009 році вона була доручена іншим студіям.

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