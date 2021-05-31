Нова частина BioShock стане ексклюзивом для однієї з консолей – ЗМІ

BioShock 4 буде ексклюзивом PlayStation / 2k Games

Останні кілька років в Мережі регулярно проскакують "новини" щодо розробки четвертої частини популярного ігросеріалу BioShock. Хоча видавець циклу, 2K, продовжує зберігати мовчання, в Інтернеті киплять пристрасті.

За словами Ніка Бейкера, ведучого подкасту Xbox Era, четверта частина в сазі BioShock може стати ексклюзивом консолей PlayStation. Він не став вдаватися в подробиці, проте зазначив, що домагається такого розкладу саме Sony.

Нагадаємо, що 2K Games анонсувала наступну BioShock в грудні 2019 року, проте виробництво гри стартувала ще у 2018-му. Розробкою гри займається свіжоутворена студія Cloud Chamber. Минулого літа студія наймала фахівців, які вміють працювати на Unreal Engine 4. Проте, в нових вакансіях фігурує движок Unreal Engine 5, що виключає появу гри на консолях минулого покоління.

Офіційна інформація про проєкт, очевидно, буде розкрита в рамках однієї із літніх ігрових виставок. Зокрема, 2K Games зазначена в списку учасників фестивалю Summer Game Fest, який почнеться 10 червня.

Серія ігор BioShock залишила великий слід в ігровій індустрії. 3 гри, приголомшливе доповнення, ремастери перших двох частин, а також не реалізована екранізація. Остання частина серії – BioShock Infinite – вийшла в березні 2013 року на ПК, PlayStation 3 і Xbox 360, зібравши найвищі оцінки преси і звання однієї з найкращих ігор в історії.

Для всіх охочих долучитися до серії, є відмінна пропозиція в магазині PlayStation. До 6 червня збірник BioShock: the Collection, куди входить повна трилогія з усіма доповненнями, можна купити по 80%-знижці за 299 грн замість 1499.