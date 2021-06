Нова функція iOS 15 знайде навіть вимкнений або скинутий iPhone

iPhone 12 / кадр з відео

Однією з особливостей нової версії мобільної ОС стане розширення можливостей сервісу "Локатор". Apple розповіла, що після оновлення до iOS 15 додаток зможе знаходити навіть вимкнені і скинуті Айфони.

Схоже, що починаючи з iOS 15 смартфони iPhone не вимикаються повністю, а залишаються в режимі низького енергоспоживання. Таким чином, навіть неактивний Айфон, як і раніше, виконує роль NFC-мітки AirTag, дозволяючи будь-якому сусідньому пристрою на iOS виявляти себе.

Apple інформує користувачів щодо нової функції за допомогою вікна з попередженням – воно зобразиться, коли рівень заряду акумулятора опуститься до певного рівня вперше після установки апдейта. В налаштуваннях можна відключити подібну функцію назовсім.

Крім того, в Apple пообіцяли, що функція визначення місця розташування продовжить функціонувати навіть після скидання пристрою до заводських налаштувань. Такий механізм, на думку американської компанії, істотно допоможе покупцям у пошуках вкрадених або загублених гаджетів.

Нагадаємо, що релізна версія iOS 15 повинна вийти восени, а зараз розробники і ентузіасти можуть встановити першу бету. Нова ОС також привнесла оновлення додатків FaceTime, "Погода" і "Повідомлення", нові інтелектуальні функції в Spotlight, нові мови для функції QuickPath (включаючи російську), режими Focus і інші нововведення.

iPhone, які оновляться до iOS 15: вся лінійка iPhone 12, вся лінійка, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2016), iPhone SE (2020), iPod touch 7-го покоління.