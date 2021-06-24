Нова гра за мотивами фільму "Чужий" отримала свіжий трейлер і дату релізу

Кадр з Aliens: Fireteam / 20th Century Games

Видавництво 20th Century Studios і студія Cold Iron Studios продовжують підігрівати інтерес до очікуваного геймерами кооперативного шутера Aliens: Fireteam, який по духу наближений до дилогії Left 4 Dead.

Автори опублікували на YouTube свіжий трейлер проєкту, який раптово завівся ще одним словом в заголовку. Але важливіше інше: гра нарешті отримала дату релізу – 24 серпня. Вже йде збір попередніх замовлень.

Розцінки наступні:

Steam — 599 грн за стандартне видання і 1049 грн за Deluxe.

PS Store — 1199 грн за стандартне видання і 2099 грн за Deluxe.

Microsoft Store — 1099 грн за стандартне видання. На момент написання новини передзамовлення на Deluxe-видання ще не запущено.

Нагадаємо, що Fireteam – канонічна глава в сазі про ксеноморфів. Події гри розвиваються 23 роки по тому після третього фільму, гравцям же відводиться роль солдатів колоніальної армії на борту корабля USS Endeavour. Членам екіпажу доручена важлива місія – досліджувати сигнал лиха, що прийшов з далеких людських колоній.

Кооперативний PvE-шутер розрахований на 3 гравців, в розпорядженні яких виявиться 5 унікальних класів і арсенал з більш ніж 30 видів зброї. Битися доведеться проти 20 типів істот, серед яких 11 різних видів ксеноморфов (від фейсхаггеров до преторіанців), андроїди та інші противники з кіновсесвіту.

Паралельно автори оригінального Left 4 Dead допрацьовують свій новий проєкт під назвою Back 4 Blood. Розробники вирішили знову повернутися до жанру кооперативного екшну, в якому потрібно буде кришити полчища кровожерливих зомбі.

Вихід гри відбудеться 12 жовтня на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а також персональних комп'ютерах в Steam і EGS.