Нові правила YouTube: реклама у всіх відео та податок для українських блогерів

Нові правила YouTube / Google

Керівництво найбільшого у світі відеохостингу YouTube оголосило, що з 1 червня реклама на сайті з'явиться у всіх відеороликах. Це стосується, зокрема тих роликів, які не підключені до партнерської програми.

З авторами, які не підключені до монетизації, доходами ніхто ділитися не збирається. Нові правила стосуються і сервісу "YouTube дітям". Якщо дитина користується ним, батько приймає правила від його імені.

Крім того, YouTube вводить податки для блогерів, які живуть за межами США, на прибуток, отриманий від переглядів в Штатах. Причому мова йде не тільки про рекламні перегляди, а й доходи з YouTube Premium, Super-чату, Super-стікерів і членства на каналах. Авторам потрібно буде надати податкову інформацію (ІПН, юрособа, комерційна назва) в AdSense. Дані потрібно відправити до 31 травня 2021 року, а якщо цього не зробити, то з доходу, згенерованого у всіх країнах, може утримуватися податок у 24%.

З 1 червня 2021 року будь-які платежі, які ви маєте право отримувати від YouTube відповідно до інших угод між вами і YouTube, зокрема дохід від функції "Спонсорство", "Суперчата" і участі в партнерській програмі YouTube, будуть вважатися роялті. Якщо того вимагатиме законодавство, Google утримуватиме податки з подібних платежів-заявила дирекція відеохостингу.

Важливо відзначити, що податки будуть братися тільки з переглядів, які здійснюються безпосередньо на території США – таким чином, якщо основний трафік надходить з України або Європи, то такі ютубери не відчують на собі ефект оподаткування.

Англомовні канали, з іншого боку, будуть позбавлятися відчутної частки від доходів. А враховуючи, що Google вже забирає собі 45% від усіх доходів, що генеруються рекламою і 30% від донатів, нова ставка може негативно позначитися на активності ваших улюблених англомовних каналів.

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Раніше ми повідомляли, що в Раді готуються ввести податок для інтернет-гігантів на кшталт Google, EGS і Steam. Потенційно це означає значне зростання цін на цифрові ігри (ймовірно на 20%).

На цей момент так званий "податок на Гугл" існує в 60 країнах світу, серед яких країни ЄС, Великобританія, Росія, Білорусь. Ще кілька країн, серед яких Ізраїль і Китай, збираються ввести такий же податок найближчим часом.