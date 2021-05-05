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Нові секретні ігри, які вийдуть у 2021 році

5 травня 2021, 14:30

Журналіст видання Gamereactor Еірік Фуру склав список з 5 тайтлів, які ще не були анонсовані, але вже тривалий час перебувають у виробництві.

The Last of Us
The Last of Us / кадр з трейлера

Редактор ігропортала Gamereactor Эирик Фуру поділився інсайдами щодо кількох багатообіцяльних майбутніх тайтлів, прем'єра яких запланована на цей рік.

Варто відзначити, що минулого року Еірік опублікував аналогічний матеріал, в якому точно був передбачений анонс Returnal, Gotham Knights, Fable 4, Demon's Souls, Hogwarts Legacy та інших проєктів. Єдиний прогріх в списку – Silent Hill, але з ним, здається, помилилися всі.

Нові секретні ігри, які вийдуть в 2021 році

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 – один з декількох проєкт по SW в розробці EA. Оригінал був тепло прийнятий як пресою, так і гравцями, і в цьому немає нічого дивного – проєкт студії Respawn став першим за багато років якісним сюжетно орієнтованим тайтлом EA, а серед ігор компанії під маркою "Зоряних воєн" і зовсім першим, не рахуючи одиночної добавки в мультиплеєрному Star Wars: Battlefront II.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Новий Borderlands – не номерна частина, а швидше за все спін-офф. "Хтось може подумати, що випускати її занадто рано, враховуючи, що Director's Cut третій частині вийшла менше ніж місяць тому. Але не хвилюйтеся. Ця гра буде відрізнятися від минулих частин, і я чекаю не дочекаюся вашої реакції на неї", - говорить автор.

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Alan Wake 2 – очікуваний сиквел цілком може використовувати напрацювання з останнього доповнення Control. Гру спонсорують Epic Games. Оригінальна Alan Wake – психологічний трилер про письменника, чиї найстрашніші кошмари несподівано стають реальністю. Алану належить пройти через низку кошмарів, які нібито зійшли зі сторінок його книги, аби розшукати зниклу дружину і позбутися від кошмарів, що мешкають в ньому.

Alan Wake

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – ремейк культової гри активно розробляється студією Aspyr Media, яка раніше вже займалася іграми по "Зоряним війнам". Студія розробила порт двох частин KOTOR на мобілки, а ще перенесла Star Wars: Republic Commando на PS4 і Switch.

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The Last of Us Remake – те ж саме, що і The Last Of Us Part II з технічної точки зору, тільки з поліпшеннями для PS5. Ймовірно, даний проєкт допоможе більшості співробітників Naughty Dog освоїтися з залізом PS5, поки керівництво студії обмірковує наступну велику гру.

Арт Ігри The Last of Us

Раніше ми зібрали велику замітку, в якій розповіли про головні ігрові новинки травня. Вже цієї п'ятниці, 7 травня, вийде найочікуваніший проєкт сезону, якщо не року взагалі: Resident Evil Village.

Через тиждень очікується прем'єра головного ремастера року – Mass Effect: Legendary Edition, а ще через пару днів відбудеться реліз масштабного доповнення для космосіма Elite Dangerous:

Зоряні війни The Last of Us Playstation 5 Remedy
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