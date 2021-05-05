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Нові гнучкі Самсунги не змогли зберегти в таємниці: ось, якими вони будуть

5 травня 2021, 15:30

Новинка отримає екрани 120 Гц, підтримку S Pen і підекранну камеру в основного дисплея.

Samsung
Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах офіційної презентації / RTE

Схоже, що Samsung в черговий раз не зуміла зберегти в таємниці свої майбутні смартфони. В мережі появляться серія знімків, знятих з офіційних промо-роликів компанії, які готуються до релізу прийдешніх пристроїв.

Ранні витоки підтвердилися – Samsung Galaxy Z Fold 3 дійсно отримає підтримку стилуса S Pen. На зображенні нижче його пропонується використовувати для нотаток, розділивши екран на дві робочі зони. В такому випадку одна половинка відведена під трансляцію відеоконференції, а друга – під записи.

Ще однією фішкою стане "невидима" селфі-камера. Вона, як у ZTE Axon 20, встановлена під матрицею, але Samsung наголошу', що Z Fold3 – перший складаний смартфон з такою фронталкою. Крім того, на знімках засвітилася задня панель смартфона. Вона отримала довгастий блок, що складається з трьох камер.

З чуток, новинка стане компактніше попередника. Зокрема, діагональ зовнішнього екрана складе 6.21 дюйма проти 6.23 дюймів у Galaxy Z Fold 2, а основного – 7.55 дюйма проти 7.59. Втім, за запевненнями джерела, в дизайні пристроїв все ще можуть відбутися невеликі зміни.

Що стосується технічних характеристик, то тут поки ніякої конкретної інформації немає, але очікується, що в основу Galaxy Z Fold 3 ляже флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 888, Інсайдери вважають, що презентація новинок відбудеться в липні цього року, а його вартість буде порівнянна з Galaxy Z Fold 2, який зараз продається за 55 999 грн.

  • Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах офіційної презентації
    Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах офіційної презентації GSMArena
  • Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах офіційної презентації
    Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах офіційної презентації GSMArena
  • Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах офіційної презентації
    Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах офіційної презентації GSMArena

Раніше цього року в Україні стартували продажі нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A02. За словами виробника, новинка забезпечує довгий час автономної роботи і широкий спектр мульти- і медіа-можливостей.

Galaxy A02 доступний в чорному, синьому і червоному кольорах в інтернет-магазині Samsung, фірмовому роздробі і у партнерів за рекомендованою ціною від 3199 грн.

Samsung
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