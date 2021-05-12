Новий iPad Pro виявився потужнішим за "найтоповішовий" MacBook Pro

Результати тестів iPad Pro на Apple M1 / Reuters

Через кілька тижнів після анонсу нового iPad Pro на базі однокристальної системи Apple M1, в популярному бенчмарку Geekbench 5 з'явилися перші результати тестів продуктивності пристрою.

Згідно з даними джерела, в одноядерному тесті 12.9-дюймовий iPad Pro показав середній результат в 1718 балів, а в багатоядерному – 7284 бали. Для порівняння, у 12,9-дюймового iPad Pro на базі Apple A12Z результати тесту складають 1121 і 4656 балів відповідно.

Нижче наведені результати тестування в багатоядерному тесті Geekbench 5:

iPad Pro (Apple A12Z): 4656

16-дюймовий MacBook Pro (Core i9): 6845

iPad Pro (Apple M1): 7284

MacBook Air (Apple M1): 7378

На презентації Apple обіцяла до 50% приросту продуктивності, а за фактом вийшло навіть 56%, але це можна списати на статистичну похибку. Але найцікавіше – це порівняти останню "прошку" з MacBook Pro 16", яка на цю мить вважається максимально оснащеним "яблучним" ноутбуком. iPad Pro 2021 майже вдвічі обійшов його в одноядерному режимі (1701 бал проти 1091 у MacBook Pro 16"), і приблизно на 8% в багатоядерному.

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По частині графічної продуктивності середній показник в Metal в iPad Pro на M1 становить 20578 балів – це на 71% потужніше, ніж в iPad Pro попереднього покоління з A12Z, і приблизно відповідає графічній продуктивності MacBook Air на базі M1.

Нагадаємо, оновлений iPad Pro може похвалитися не тільки фірмовим процесором M1, але і дисплеєм Liquid Retina XDR з mini-LED, вбудованим 5G-модемом і підтримкою Thunderbolt. В Україні продажі планшетів почнуться в другій половині травня за ціною від 29 999 грн і 40 999 грн відповідно.