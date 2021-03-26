Новий проєкт від Хідео Кодзіми буде анонсовано вже дуже скоро

Кадр з Death Stranding / Kojima Productions

Творчий керівник Kojima Productions Едзі Сінкава під час інтерв'ю з ведучим ютуб-каналу Al Hub натякнув, що команда скоро може анонсувати нову гру легендарного геймдизайнера Хідео Кодзими.

"Ну, я працюю над майбутнім проєктом, І я можу сказати вам, що про це буде оголошено дуже скоро", – заявив Сінкава. Яким саме може бути новий проєкт, поки невідомо, але сам геймдизайнер не раз заявляв про бажання створити революційний хорор.

Деякі можуть запитати – а хто цей Синкава взагалі такий? І відповідь проста – він другий за важливістю людина після Кодзіми. Тандем Кодзіми і Сінкави має довгий історичний шлях. Ще в далекі 90-ті, майбутній геній примітив, що молодий програміст Сінкава в перервах любить малювати чорною гелевою ручкою – і в його артах вгадувалося поєднання традиційного японського стилю sumi-e і любові розглядати в книгах картинки, а не читати в них текст.

Недовго думаючи, Кодзіма запросив його у свою команду створювати дизайн персонажів для серії Metal Gear Solid, яка лише починала свій розвиток. І з того часу, рука об руку, вони прийшли довгий творчий шлях, на якому з упевненістю можна сказати, що за всі ті запам'ятовуються риси героїв з ігор з позначкою "A Hideo Kojima Game" варто дякувати Едзі Сінкаву. Одного разу він навіть показав майстер-клас – як написати портрет Соліда Снейка маючи в руках лише товсту, довгасту кисть і банку з чорною фарбою.

Тому слова, сказані Сінкавою про швидкий анонс чогось нового від Kojima Productions – це цілком серйозний натяк. Раніше студія опублікувала вакансії, пов'язані з розробкою нової гри. Художнику, який буде працювати над проєктом, поміж іншого потрібні пізнання в області зброї, гаджетів, техніки і хутра – бойових пілотованих роботів.

Трейлер Death Stranding

Паралельно Кодзіма і його команда працює над розширеним виданням Death Stranding для PS4 і PS5. Чи буде це платний апдейт для вже наявної версії гри, роздуває показники її графіки до некстгена або ж це буде окрема версія гри – поки невідомо.

Нагадаємо, що реліз Death Stranding на Playstation 4 відбувся у листопаді 2019 року. Комп'ютерна версія надійшла в продаж в липні минулого року. На агрегаторі рецензій Metacritic гра набрала в середньому 82 балів зі 100. Варто відзначити, що Death Stranding є, мабуть, найдивнішим і найсміливішим ААА-тайтлом останніх років.: одні оспівують оди любові з перших же хвилин, інші – дивуються і донині, мовляв, що це взагалі було.