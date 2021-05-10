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Новий погляд на історію про Робіна Гуда – вийшла гра Hood: Outlaws & Legends

10 травня 2021, 17:25

Гру можна придбати як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК.

Hood: Outlaws & Legends
Відбувся реліз Hood: Outlaws & Legends / Sumo Digital

Фентезійний мережевий бойовик Hood: Outlaws & Legends добирається до повноцінного релізу, і на честь цього розробники зі студії Sumo Digital опублікували фінальний трейлер гри.

У грі нам дадуть можливість зануритися в образ благородних розбійників. Геймери будуть грабувати багатіїв і змагатися за місце серед легенд, а також вплив в безконтрольній державі.

Розробники роблять акцент на реалістичних ігрових механіках, а тому важкі скрині з нагородою доводиться тягати вручну, а кількість патронів і витратних матеріалів – строго обмежена. У кооперативному екшені можна буде вибрати персонажа з чотирьох доступних класів, кожен з яких володіє унікальним набором навичок, які допоможуть зробити все безшумно або піти напролом, скориставшись грубою силою.

Крім цього, розробники обіцяють нові режими, героїв, карти, події та косметичні предмети. На перший рік вже заплановані 4 сезони. Hood: Outlaws & Legends можна придбати як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. Для всіх охочих ознайомитися з грою доступні наступні пропозиції:

У Steam, до речі, гра влаштувалася на другій позиції в Топ-10 чарту минулого тижня. Також раніше розробники поділилися системними вимогами – можете дізнатися, чи піде гра на вашому PC.

Раніше ми зібрали велику замітку, в якій розповіли про головні ігрові новинки травня. Минулого тижня, 7 травня, відбувся реліз найочікуванішого проєкту сезону, якщо не року взагалі: Resident Evil Village.

На цьому тижні, 14 травня, очікується прем'єра головного ремастера року – Mass Effect: Legendary Edition, а ще через пару днів відбудеться реліз масштабного доповнення для космосіма Elite Dangerous:

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