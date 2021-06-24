NVIDIA випустила безплатний "пейнт", який перетворить ваші каракулі в шедевр

Графічний редактор Canvas / Nvidia

Компанія Nvidia випустила редактор Canvas, який за допомогою нейромережевих обчислень перетворює начерки дизайнера в фотореалістичні зображення. Судячи з позіру, створення не складніше, ніж дитячі примітиви в Paint.

Працює все гранично просто. Досить вибрати на панелі інструментів один з 15 типів матеріалів: трава, хмари, вода, дерева і так далі, а потім нанести на полотно мазок – нейромережа практично моментально перетворює його і покаже результат в сусідньому вікні.

Крім матеріалів в редакторі є шари і дев'ять стилів, в залежності від яких змінюється освітлення та інші деталі пейзажів. Зображення в Canvas можна розділити на шари, щоб редагувати різні частини окремо. Можна почати малювати як з чистового листа, так і вибрати один з декількох шаблонів, а результат імпортувати в форматі PSD для подальшого редагування в Photoshop.

Бета-версія NVIDIA Canvas доступна тут. Випробувати її можуть всі охочі, але для роботи редактори потрібна відеокарта з серій GeForce RTX, NVIDIA RTX, Quadro RTX або TITAN RTX, операційна система Windows 10 і драйвер 460.89 або новіший.

Раніше Главред розповідав про симулятор художника Painting VR для шолома Oculus Quest 2, який дозволяє вивчити ази малювання прямо у віртуальному просторі, включаючи основи кольору, процесу малювання і композиції.

Додаток сумісний з шоломами Oculus Quest і Quest 2, а також з контролерами Oculus Touch. Вартість програми 9,99 долара (~275 грн).