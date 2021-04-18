"Об'єднай їх або загинь": вийшов видовищний трейлер King's Bounty II

Новий сюжетний трейлер King's Bounty II / 1C

Видавництво Deep Silver і студія 1C Entertainment презентували новий сюжетний трейлер покрокової рольової стратегії King's Bounty II, який присвячений небезпекам, що чекають гравців в Нострії.

Геймерів чекає величезний фентезійний світ, три основних грабельних персонажів (кожен з яких уособлює власний клас), а також величезна кількість різноманітних істот, предметів і заклинань.

За всіма ознаками гра від 1C Entertainment виглядає грамотним продовженням культової серії – тобто пропонує абсолютно нову історію, а не пробує проїхатися на хайпі колишніх вражень від сюжету і героїв, яких створив раніше хтось інший. Тут вам і спадкоємець раптово померлого короля, і тривожні пророцтва, які як шепіт розповзаються по вулицях, є щось смутне і недобре, яке криється попереду, і є ви – кому все це розгрібати.

Спочатку гра повинна була вийти в березні цього року, але реліз зрушився на пів року – King's Bounty II стане доступна 24 серпня 2021 року на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch і PC.

Новий сюжетний трейлер King's Bounty II

Раніше творці Atomic Heart поділилися новим геймплеєм свого пригодницького шутера, в якому про гру можна дізнатися багато нового: зовнішність головного героя, надздібності, монстри і роботи.

Реліз гри, як і раніше, заплановано на поточний рік для консолей PlayStation і Xbox, а також ПК.