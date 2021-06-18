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Оприлюднено системні вимоги та пачка красивих скриншотів Forza Horizon 5

18 червня 2021, 03:50

Реліз Forza Horizon 5 відбудеться 9 листопада. Гра вийде на PC, Xbox One і Xbox Series X/S і відразу потрапить в бібліотеку Game Pass.

Forza Horizon 5
Forza Horizon 5 в Steam / Microsoft

Студія Playground Games на онлайн-виставці Е3 2021 анонсувала Forza Horizon 5, і запустила сторінку гри в Steam, розмістивши нові скриншоти і мінімальні системні вимоги. Що показово, вони в точності збігаються з даними по минулій частині серії.

На "мінімальних" налаштуваннях гра "заведеться" на більшій частині геймерських конфігурацій. "Рекомендовані" поки невідомі, але враховуючи розповіді студії про нову систему об'ємного освітлення, поліпшені погодні умови та інші технологічні нововведення вони повинні бути вище, ніж у четвертої частини.

Forza Horizon 5 - мінімальні системні вимоги:

  • ОСА: Windows 10 версії 15063.0 або вище
  • Процесор: Intel i3-4170 @ 3.7 Ghz або Intel i5 750 @ 2.67 Ghz
  • Оперативна пам'ять: 8 GB ОЗУ
  • Відеокарта: NVidia 650ti або AMD R7 250X
  • DirectX: версії 12
  • Мережа: широкосмугове підключення до Інтернету
  • Місце на диску: 80 GB

"Вас чекає нескінченний калейдоскоп пригод Horizon! Здійснюйте захопливі поїздки по неймовірно красивому і самобутньому світу Мексики за кермом найбільших автомобілів в історії" – опис Forza Horizon 5 від Playground Games.

Нова частина знаменитого аркадного перегонового циклу вийде 9 листопада 2021 року на PC, Xbox One і Series X|S і відразу потрапить в бібліотеку Game Pass. Скільки перегони будуть коштувати поза передплатою, невідомо. Попереднє замовлення Forza Horizon 5 можна оформити за посиланням.

Скриншоти Forza Horizon 5

  • Офіційні скріншоти Forza Horizon 5
    Офіційні скріншоти Forza Horizon 5 Steam
  • Офіційні скріншоти Forza Horizon 5
    Офіційні скріншоти Forza Horizon 5 Steam
  • Офіційні скріншоти Forza Horizon 5
    Офіційні скріншоти Forza Horizon 5 Steam
  • Офіційні скріншоти Forza Horizon 5
    Офіційні скріншоти Forza Horizon 5 Steam
  • Офіційні скріншоти Forza Horizon 5
    Офіційні скріншоти Forza Horizon 5 Steam
  • Офіційні скріншоти Forza Horizon 5
    Офіційні скріншоти Forza Horizon 5 Steam
  • Офіційні скріншоти Forza Horizon 5
    Офіційні скріншоти Forza Horizon 5 Steam
  • Офіційні скріншоти Forza Horizon 5
    Офіційні скріншоти Forza Horizon 5 Steam
  • Офіційні скріншоти Forza Horizon 5
    Офіційні скріншоти Forza Horizon 5 Steam
  • Офіційні скріншоти Forza Horizon 5
    Офіційні скріншоти Forza Horizon 5 Steam

Для тих, хто не знайомий з даною серією ігор: всесвіт Forza по праву вважається еталоном перегонового жанру у світі відеоігор. Решта представників або повністю йдуть в реалізм (Gran Turismo Sport, Project CARS), або ж намагаються намацати інший підхід до жанру (Wreckfest, OnRush) з багатою і довгою історією. Need for Speed з картковою системою прокачуванням навіть не беремо до уваги.

А вже в другій половині 2022-ого або початку 2023-його повинна з'явитися Нова Forza Motorsport.

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