Оголошено великі знижки на Assassin's Creed та інші ігри Ubisoft

Кадр з Far Cry New Dawn / Ubisoft

Компанія Ubisoft оголосила про початок "Легендарного розпродажу" у своєму магазині, в рамках якого ігри таких франшиз, як Assassin's Creed, Rainbow Six і Far Cry можна придбати зі знижками до 85%.

Ще знижку у 20% на весь чек можна отримати за промокодом LEGEND20. Акція завершиться 3 червня, так що часу зробити обдуманий вибір більш ніж достатньо.

Всім любителям вигідних пропозицій нагадаємо, що зараз знижкові акції проходять в Steam, PS Store і Epic Games Store.

Вигідні пропозиції в Ubisoft Store:

Assassin's Creed Valhalla — 699 грн.

Assassin's Creed Odyssey — 232 грн.

Assassin's Creed Origins — 185 грн.

Rainbow Six Siege — 115 грн.

The Division 2 — 139 грн.

Anno 1800 — 465 грн.

Watch Dogs Legion — 465 грн.

Immortals Fenyx Rising — 465 грн.

Far Cry 5 — 139 грн.

For Honor — 116 грн.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game — 151 грн

На цей момент Ubisoft кинула всі сили на новий Far Cry, вихід якого очікуватися до кінця вересня 2021 року на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і Google Stadia.

Події Far Cry 6 відбуваються на одному з Карибських островів, а в центрі сюжету – відносини диктатора (його "зіграє" популярний актор Джанкарло Еспозіто) і його сина-тінейджера. Ubisoft обіцяють нам "найбільшу пісочницю в історії серії Far Cry", "застиглий у часі тропічний рай" і т.д. У грі буде доступний офлайновий сингл-режим, а також онлайн-мультиплеер на два гравці.

Паралельно в надрах "Юбісофт" ведеться робота над двома великими проєктами за відомим кінофраншизами – "Аватаром" і "Зоряним війнам". Безпосередньо розробкою обох займається студія Massive Entertainment, відома гравцям з дилогії The Division.