Один з головних ексклюзивів PS4 скоро добереться до ПК – чутки

Кадр з Ghost of Tsushima / Sony

Деякі ексклюзиви Sony вже перебралися на ПК, хоча японська компанія поки не поспішає повністю переймати досвід конкурентів з Microsoft. Однак в Мережі з'являється все більше натяків на швидкий реліз нових портів не найстаріших ігор.

Цього разу "бояри" чекають можливості випробувати тогорічний хіт Ghost of Tsushima, який, згідно з карткою товару на Amazon, позбувся напису Only On PlayStation ("Тільки на PlayStation"). Фанати припустили, що студія Sucker Punch, якою володіє Sony з 2011 року, планує анонсувати реліз гри на ПК.

Само собою, офіційного анонсу виходу гри на комп'ютерах поки не надходило, проте раніше Sony Interactive Entertainment видалила напис "Тільки на PlayStation" з обкладинок Days Gone і Horizon Zero Dawn, оскільки обидві гри опинилися серед перших перенесених на ПК. Це може вказувати на те, що Ghost of Tsushima – наступна в черзі.

Ghost of Tsushima ("Привид Цусіми) – один з головних хітів Sony і, на думку багатьох гравців, найкраща гра минулого року. Реліз гри відбувся 17-го липня 2020 року ексклюзивно для консолі PlayStation 4. В Україні стандартне видання стоїть 1999 грн, делюкс-видання – 2199 грн.

Між тим є ймовірність, що Ghost of Tsushima 2 вже знаходиться в розробці. На це натякала вакансія на сайті розробників, адже студія Sucker Punch Productions шукає сценариста для написання історій про феодальну Японію. Крім того, від кандидата потрібен досвід роботи з AAA-іграми у відкритому світі.

Все це ідеально відповідає Ghost of Tsushima – AAA-грі у відкритому світі в сетингу феодальної Японії з безліччю діалогів.