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Resident Evil Village – головний претендент на гру року отримав релізний трейлер

6 травня 2021, 13:16

Відправитися на побачення з леді Дімітреску можна буде вже завтра, 7 травня, на PlayStation, Xbox і PC.

Resident Evil Village
Resident Evil Village отримала релізний трейлер / Capcom

Resident Evil: Village виходить на PlayStation, Xbox і PC вже завтра – і розробники презентували релізний трейлер очікуваного хорора. Також протягом найближчих днів ще можна оцінити демоверсію гри.

Гру, до речі, дуже високо оцінили журналісти, і зараз у Resident Evil: Village понад 85 балів на агрегаторах. Серед основних переваг називають графіку, атмосферу, різноманітність ігрового процесу і цікаві локації.

Події "вісімки" розгортаються через кілька років після фіналу сьомої частини. Ітан і Мія зустрічаються з Крісом Редфілдом, чиї дії призводять до того, що Ітан опиняється в загадковому і засніженому селі. Пітер Фабіано, нинішній продюсер франшизи Resident Evil, пообіцяв що даній грі буде чим здивувати своїх шанувальників і не тільки – оскільки вона увібрала в себе всі кращі елементи попередніх частин, а атмосфера в ній буде більш напруженою ніж у всіх інших представниках серії.

Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

  • В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;
  • В магазині Steam - 1299 гривень.

Крім того, влітку всі володарі Resident Evil Village отримають Resident Evil Re:Verse - мультиплеєрний проєкт за мотивами Resident Evil. А якщо ви хочете ознайомитися з передісторією восьмої частини, недавно Capcom опублікувала відповідний ролик.

Релізний трейлер Resident Evil Village

Паралельно в стінах Capcom ведеться робота над ремейком Resident Evil 4. Раніше в цьому році стало відомо, що розробка буде частково перезапущена, що, можливо, призведе до перенесення з 2022 на 2023 рік.

До речі, це вже не перший раз, коли розробку Resident Evil 4 перезапускають – початкова версія гри переросла в першу частину Devil May Cry.

Capcom Resident Evil 8 Resident Evil 4 Resident Evil Village
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