Одна з найкращих ігор 2020-го отримає сиквел

У розробку запущений сиквел Ghostrunner. / 505 Games

Видавництво 505 Games і студія One More Level уклали угоду на розробку другої частини гри Ghostrunner і підтвердили її вихід на ПК, а також на нових поколіннях консолей.

Оригінальний хардкорний слешер у світі кіберпанку вийшов восени 2020 року, завоювавши серця гравців і представників преси. Гра розійшлася тиражем в 600 тисяч копій і продовжить отримувати оновлення до кінця 2021 року.

За умовами контракту студія-розробник One More Level отримає п'ять мільйонів євро і відрахування з продажів майбутнього релізу. До речі, 505 Games допомагали видавати і попередню частину Ghostrunner. Її продажі принесли розробникам 6.8 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ghostrunner – це жорстока гра-слешер від першої особи з супердинамічним сюжетом, що розгортається в похмурому кіберпанковому світі футуристичної надконструкції. Вона виглядає і грається як Франкенштейн з найрізноманітніших ігрових механік і проєктів, але все-таки у неї виходить красиво приховати всі шви під неоновим візуальним стилем і бадьорим сінтвейвним звучанням.

Гру можна купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. Для всіх охочих ознайомитися з грою доступні наступні пропозиції:

Трейлер Ghostrunner

Раніше в Мережу просочилася інформація, що студія Remedy і компанія Epic Games уклали угоду для виробництва довгоочікуваного сиквела Alan Wake 2. Очікується, що сиквел вийде "на PC і консолях", а комп'ютерна версія буде ексклюзивом магазину EGS.

Оригінальний Alan Wake – психологічний трилер про письменника, чиї найстрашніші кошмари несподівано стають реальністю. Алану належить пройти через низку кошмарів, які нібито зійшли зі сторінок його книги, щоб розшукати зниклу дружину і позбутися від кошмарів, що мешкають в ньому. Гра вийшла у 2010 році на ПК і Xbox 360. У 2020 році Алан Уейк з'явився в доповненні AWE для Control.