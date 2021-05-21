OnePlus випустить розумний годинник в стилі Cyberpunk 2077 / CDPR

Компанія OnePlus випустить фірмовий годинник, стилізований під сумнозвісну рольову гру Cyberpunk 2077. Зміни торкнуться не тільки дизайн корпусу, але і оформлення користувальницького інтерфейсу.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 забезпечили чорним силіконовим ремінцем з жовтими смугами і логотипом гри. Крім того, годинник запропонують ексклюзивний циферблат в стилістиці кіберпанку.

Очікується, що в плані начинки це буде стандартна версія OnePlus Watch: 1,39-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 326 пікселів на дюйм, 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ і захист 5ATM + IP68. Виробник обіцяє надшвидку зарядку OnePlus Warp Charge, яка дає тиждень роботи від 20 хвилин в мережі.

OnePlus Watch забезпечили безліч фітнес-функцій, включаючи 110 режимів тренувань, вимірювання кроків, сну, стресу, кількість кисню в крові і частоту серцевого ритму. Повноцінної ОС у наручного гаджета немає. З фішок виділяють підключення до телевізора OnePlus і застосування в ролі пульта.

Новинка з'явиться в китайському продажу 24 травня за ціною 159 доларів. У гривнях це приблизно 4399. Варто відзначити, що OnePlus Watch Cyberpunk 2077 – це другий пристрій OnePlus, що отримав дизайн в стилі Cyberpunk 2077. У листопаді 2020 року компанія випустила стилізовану під гру версію смартфона OnePlus 8T.

Нагадаємо, що реліз Cyberpunk 2077 відбувся в грудні 2020-го, і попри скарги багатьох гравців, вона стала одним з найуспішніших проєктів покоління за кількістю проданих копій під час релізу, а загальні продажі гри підбираються до позначки в 14 мільйонів проданих копій. У CDPR стверджували, що в рамках програми рефандов вони задовольнили близько 30 тисяч запитів, проте в це число не входять продані копії для консолей.

В кінці березня верхівка CD Projekt представила нову стратегію розвитку компанії на найближчі кілька років. З 2022 року компанія почне працювати відразу над декількома ААА-іграми, а онлайн стане важливою частиною зростання Cyberpunk і Відьмака.