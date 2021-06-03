"Вони вже близько": гравці в Fortnite стали жертвами НЛО

Автори Fortnite тизерят 7 сезон / Epic Games

У королівській битві Fortnite деяких гравців почали викрадати під час матчів – так автори з Epic Games тизерять тематику наступного сезону, яка буде пов'язана з інопланетянами.

У королівській битві вже знаходили всілякі відсилання до тематики наступного сезону, проте новий тизер став особливо захопливим – інопланетяни вибирають випадкового гравця, направляючи на нього промінь світла, а після притягують його.

Обраний гравець переміщується у випадкове місце через кілька секунд і отримує повний запас здоров'я і щитів. Поки не ясно, яким чином вони вибирають жертв: все більше гравців спеціально знаходяться в області "Кошмарний кінотеатр", а на YouTube вже з'явилися гайди по тому, як найефективніше чекати події з інопланетянами.

Розробники почали тизерити наступний сезон, який буде присвячений інопланетянам, з кінця травня 2021 року. Раніше вони додали в гру плакати, які повідомляють про швидку появу НЛО, кола на полях і інші натяки. Залишається тільки сподіватися, що близькі контакти обходяться без зондування.

НЛО в Фортнайт

Нагадаємо, поточний сезон Fortnite закінчиться вже 7 червня. Королівська битва доступна на ПК (EGS) і консолях PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S. Станом на сьогодні гра Epic Games вважається однією з найпопулярніших ігор у світі. Вона регулярно ставить рекорди за кількістю гравців і глядачів на Twitch.

Сюжет у Фортнайті дуже специфічний і побудований на оповіданні через оточення і ARG-ігри – оскільки пікові точки його розвитку можна спостерігати лише в кінці і початку кожного сезону, між тривалими паузами гравцям доводиться самим додумувати і пояснювати зміни на карті, які розробники регулярно підкидають фанатам, щоб їх розохотити.