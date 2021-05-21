УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

OPPO готує Reno6 з плоскими гранями в стилі останніх Айфонів

21 травня 2021, 13:30

За тиждень до презентації в Мережі з'явилися якісні зображення всієї серії смартфонів OPPO Reno6.

Oppo
Якісні зображення Oppo Reno6 / Reuters

За тиждень до презентації в Мережі з'явилися якісні зображення всіх трьох смартфонів серії OPPO Reno6, слідом за якими компанія опублікувала і відеотизер.

Якщо Reno6 Pro і 6 Pro+ мало чим відрізняються від своїх попередників, які були випущені всього пів року тому, то базова модель виглядає цікавіше – вона має плоскі грані в стилі останніх смартфонів Apple і дисплей без заокруглень:

Reno6

За наявною інформацією, всі три смартфони отримають AMOLED-матриці з частотою 90 Гц і швидку 65-ватну зарядку. У Reno6 Pro і 6 Pro+ встановлять 6.57-дюймові екрани з роздільною здатністю Full HD+, а у молодшого Reno6 діагональ виявиться трохи менше, але точної інформації про неї немає.

OPPO Reno6 Pro
Reno6 Pro / OPPO

В основу Reno6 Pro ляже процесор MediaTek Dimensity 1200, а набір камер буде таким: 64+8+2+2 Мп з широким кутом, макро і боке. Інформації щодо сенсорів базового Reno6 немає, але відомо, що він буде побудований на базі процесора MediaTek Dimensity 900. Вони пропонують в основному однаковий рівень продуктивності, але Dimensity 1200, ймовірно, буде більш енергоефективною SoC через свою 6-нм архітектури.

OPPO Reno6 Pro+
Reno6 Pro+ / OPPO

Найтоповіший OPPO Reno6 Pr + оснастять процесором Snapdragon 870 і чотирма основними камерами з кастомним сенсором Sony IMX766 на 50 Мп, телеоб'єктивом на 13 Мп для знімання з зумом, шириком на 16 Мп і датчиком 2 Мп для боке. Смартфони повинні отримати 8-12 ГБ оперативної і 256 ГБ флешпам'яті.

Презентація новинок в Китаї запланована на 27 травня. Інші характеристики і ціни стануть відомі вже після неї.

Раніше цього місяця Oppo презентувала бездротові мітки з підтримкою технології Ultra Wideband – така ж використовується в AirTag від Apple. Щоправда, призначені вони не для пошуку речей, а для управління системами "розумного" будинку.

У OPPO кажуть, що технологія працює на дистанції до 15 метрів з сантиметровою точністю – спасибі UWB. Заряджаються через роз'єм USB Type-C і вміють примагнічуватися до чохла. Вартість і дата старту продажів як міток, так і відповідного до нього чохла, в компанії повинні оголосити трохи пізніше.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Тіна Кароль з сином зворушливо підтримали Go-A на ЄвробаченніТіна Кароль з сином зворушливо підтримали Go-A на Євробаченні Діабет 2 типу: названо невідомий фактор ризику, пов'язаний зі сномДіабет 2 типу: названо невідомий фактор ризику, пов'язаний зі сном З Днем вишиванки 2021: картинки, гіф і привітання яскравіЗ Днем вишиванки 2021: картинки, гіф і привітання яскраві Зірка Слуги народу публічно показала трусики у спокусливій позіЗірка Слуги народу публічно показала трусики у спокусливій позі Харків'янка, яка образила українців, відповіла хейтерам, але знову осоромиласяХарків'янка, яка образила українців, відповіла хейтерам, але знову осоромилася

Останні новини

10:05
Гороскоп на сьогодні 22 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: зустріч з половинкою та загрози
09:38
У моду на літо 2021 вриваються неймовірні солом'яні сумки Фото Відео
09:37
У Кремлі зробили заяву у відповідь на нові санкції США проти Північного потоку-2 Відео
09:34
Україна може перемогти на Євробаченні-2021, але не ясно, що ми будемо з цим робити - Денис Путінцев
09:24
Змаганням "проросійських совків" і "патріотичних патріотів" виборця вже не візьмеш Погляд
Реклама
08:52
У Путіна відреагували на санкції Зеленського проти Росії і ватажків "ЛДНР" Відео
08:26
Коронавірус в Україні послабив хватку, але жертв за минулу добу все ще сила-силенна Відео
07:46
"Українці у вишиванках бидло, а парад х**ня": скандалістку з Харкова виперли з роботи
07:45
Розпродаж в Steam: Cyberpunk 2077, "Відьмак 3" і багато іншого Відео
07:08
Нові міністри щомісяця: чи наважиться влада замінити прем'єра Погляд
06:32
Україні загрожують тарифні бунти: експерт назвав головну причину Відео
06:15
Політолог розкрив несподівану роль України у зустрічі Байдена і Путіна Відео
06:02
Удар по Порошенку: ексгенпрокурор пояснив несподіваний поворот у справі Медведчука Відео
05:36
Гороскоп на завтра 23 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: кому загрожує фатальне знайомство
05:34
Експерт розповів, як у США виступили проти Байдена і за Україну щодо СП-2 Відео
05:33
Чи загрожує Порошенку реальний вирок: аналітик дав прогноз Відео
05:05
З Днем святого Миколая 2021: привітання в прозі, вірші і картинки
04:22
Українцям пообіцяли тепло до +26°, але попередили про зливи з грозами Відео
03:52
Українська гімнастка засвітила шикарні груди на пікантному фото
03:02
День святого Миколая 2021: не можна робити на Ніколу Зимового Відео
Реклама
02:17
Експерт розповів, чи будуть наслідки "наїзду" Зеленського на Меркель і Макрона Відео
00:49
Ремастер культової Samorost став безплатним на всіх платформах Відео
00:19
Синоптик назвав найспекотніший місяць літа 2021 в Україні Відео
00:10
Продюсер озвучив сенс участі Go-A на Євробаченні і де взяти грошей на новий конкурс Відео
21 травня, п'ятниця
23:54
Євробачення-2022: хто з артистів зобов'язаний поїхати на конкурс Відео
23:26
"План Б і План С": Разумков розповів, що робити Україні з Північним потоком-2 Відео
23:15
Експерт оцінив ймовірність "політичної перемоги" України на Євробаченні
23:09
Повний місяць у травні 2021: коли настане, що можна робити і як змінити життя Відео
23:02
США вдарили новими санкціями по Росії Відео
22:44
Чому ескалація між Палестиною та Ізраїлем була не останньою Погляд
22:37
Синоптики розповіли, чи слід чекати на "сюрпризи" від погоди на вихідних Відео
22:32
Чому "вишиванка-косовортка" Зеленського - далеко не останній привід для хейта - експерт Відео
21:58
Розмитнювати авто в Україні збираються через Дію Відео
21:57
Зеленський схвалив нові санкції: повний перелік юросіб, які потрапили під заборону Відео
21:38
Разумков зізнався, чому й досі не прищепився від коронавірусу Відео
21:11
Як Путін випадково врятував рейтинг Зеленського Погляд
21:03
Зеленський впровадив санкції проти "злодіїв у законі": хто потрапив до списку Відео
21:02
День святого Миколая Весняного 22 травня: що робити в його свято в травні
20:55
Побиття поліцейського колегами у Дніпрі: ЗМІ дізналися про махінації зі звільненням Відео
20:05
OnePlus випустить розумний годинник в стилі Cyberpunk 2077 Відео
Реклама
20:02
У столиці "героїня парковки" залізла на евакуатор і відбивалася від копів Відео
19:52
Українському немовляті зібрали 60 мільйонів на найдорожчі ліки у світі
19:32
США вимагатимуть "бонусів" від РФ за відмову від санкцій щодо Північного потоку-2 Погляд
19:06
У Росії загинули 10 робітників – головні подробиці та ключова причина Відео
19:05
Лавров вибухнув порівнянням США і країн Балтії з "гопниками" Відео
19:00
Пам'ятайте Clubhouse? Соцмережа запустила Android-версію програми в Україні
18:39
У Києві п'яна "вдрабадан" жінка протаранила авто, називаючись"полковником поліції"
18:39
Окупанти почали дірявити дно Азовського моря заради потреб Криму
18:22
Санта Дімопулос відзначає 34-річчя - творчий шлях і кращі пісні дівчини Відео
17:55
У космічному симуляторі No Man's Sky проходить кросовер з Mass Effect Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти