OPPO готує Reno6 з плоскими гранями в стилі останніх Айфонів

Якісні зображення Oppo Reno6 / Reuters

За тиждень до презентації в Мережі з'явилися якісні зображення всіх трьох смартфонів серії OPPO Reno6, слідом за якими компанія опублікувала і відеотизер.

Якщо Reno6 Pro і 6 Pro+ мало чим відрізняються від своїх попередників, які були випущені всього пів року тому, то базова модель виглядає цікавіше – вона має плоскі грані в стилі останніх смартфонів Apple і дисплей без заокруглень:

За наявною інформацією, всі три смартфони отримають AMOLED-матриці з частотою 90 Гц і швидку 65-ватну зарядку. У Reno6 Pro і 6 Pro+ встановлять 6.57-дюймові екрани з роздільною здатністю Full HD+, а у молодшого Reno6 діагональ виявиться трохи менше, але точної інформації про неї немає.

Reno6 Pro / OPPO

В основу Reno6 Pro ляже процесор MediaTek Dimensity 1200, а набір камер буде таким: 64+8+2+2 Мп з широким кутом, макро і боке. Інформації щодо сенсорів базового Reno6 немає, але відомо, що він буде побудований на базі процесора MediaTek Dimensity 900. Вони пропонують в основному однаковий рівень продуктивності, але Dimensity 1200, ймовірно, буде більш енергоефективною SoC через свою 6-нм архітектури.

Reno6 Pro+ / OPPO

Найтоповіший OPPO Reno6 Pr + оснастять процесором Snapdragon 870 і чотирма основними камерами з кастомним сенсором Sony IMX766 на 50 Мп, телеоб'єктивом на 13 Мп для знімання з зумом, шириком на 16 Мп і датчиком 2 Мп для боке. Смартфони повинні отримати 8-12 ГБ оперативної і 256 ГБ флешпам'яті.

Презентація новинок в Китаї запланована на 27 травня. Інші характеристики і ціни стануть відомі вже після неї.

Раніше цього місяця Oppo презентувала бездротові мітки з підтримкою технології Ultra Wideband – така ж використовується в AirTag від Apple. Щоправда, призначені вони не для пошуку речей, а для управління системами "розумного" будинку.

У OPPO кажуть, що технологія працює на дистанції до 15 метрів з сантиметровою точністю – спасибі UWB. Заряджаються через роз'єм USB Type-C і вміють примагнічуватися до чохла. Вартість і дата старту продажів як міток, так і відповідного до нього чохла, в компанії повинні оголосити трохи пізніше.