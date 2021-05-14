OPPO показала свою версію AirTag, але працює вона зовсім інакше

Маячки потрібні не для пошуку речей, а для управління системами "розумного" будинку.
Oppo презентувала бездротові мітки з підтримкою технології Ultra Wideband – така ж використовується у AirTag від Apple. Щоправда, призначені вони не для пошуку речей, а для управління системами "розумного" будинку.
Активувати їх можна за допомогою чохла One Touch Phone Case з вбудованим UWB-чіпом. Ймовірно, рішення тимчасове, оскільки в смартфонах OPPO такого поки немає.
Управління пристроями з мітками буде дуже красивим: досить навести смартфон, на пристрій, яким потрібно управляти, наприклад, на робот-пилосос, і двічі постукати по тильній стороні чохла, а той почне забиратися.
Мітки працюють в трьох режимах:
- включення і відключення пристрою;
- запуск програми, пов'язаного з необхідним приладом для швидкого налаштування додаткових параметрів;
- робота з іншими заздалегідь налаштованими користувачем сценаріями.
В OPPO запевняють, що технологія працює на дистанції до 15 метрів з сантиметровою точністю – дякуючи UWB. Заряджаються через роз'єм USB Type-C і вміють підмагнічуватися до чохла. Вартість і дата старту продажів як міток, так і відповідного до нього чохла, в компанії повинні оголосити трохи пізніше.
Зазначимо, що Ultra Wideband в Україні не працює через обмеження силових структур. Зараз Apple проводить тести з метою довести, що залучені частоти нікому не завадять.
Нагадаємо, на весняній презентації компанія Apple анонсувала AirTag – це маленький круглий гаджет з Bluetooth і надширокосмуговими радіочіпами, за допомогою якої можна буде знайти будь-яку річ: смартфон, ключі або автомобіль на стоянці.