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OPPO показала свою версію AirTag, але працює вона зовсім інакше

14 травня 2021, 15:25

Маячки потрібні не для пошуку речей, а для управління системами "розумного" будинку.

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Oppo представила бездротові мітки / Gizmochina

Oppo презентувала бездротові мітки з підтримкою технології Ultra Wideband – така ж використовується у AirTag від Apple. Щоправда, призначені вони не для пошуку речей, а для управління системами "розумного" будинку.

Активувати їх можна за допомогою чохла One Touch Phone Case з вбудованим UWB-чіпом. Ймовірно, рішення тимчасове, оскільки в смартфонах OPPO такого поки немає.

Управління пристроями з мітками буде дуже красивим: досить навести смартфон, на пристрій, яким потрібно управляти, наприклад, на робот-пилосос, і двічі постукати по тильній стороні чохла, а той почне забиратися.

Мітки працюють в трьох режимах:

  • включення і відключення пристрою;
  • запуск програми, пов'язаного з необхідним приладом для швидкого налаштування додаткових параметрів;
  • робота з іншими заздалегідь налаштованими користувачем сценаріями.
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В OPPO запевняють, що технологія працює на дистанції до 15 метрів з сантиметровою точністю – дякуючи UWB. Заряджаються через роз'єм USB Type-C і вміють підмагнічуватися до чохла. Вартість і дата старту продажів як міток, так і відповідного до нього чохла, в компанії повинні оголосити трохи пізніше.

Зазначимо, що Ultra Wideband в Україні не працює через обмеження силових структур. Зараз Apple проводить тести з метою довести, що залучені частоти нікому не завадять.

Нагадаємо, на весняній презентації компанія Apple анонсувала AirTag – це маленький круглий гаджет з Bluetooth і надширокосмуговими радіочіпами, за допомогою якої можна буде знайти будь-яку річ: смартфон, ключі або автомобіль на стоянці.

Apple AirTag
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