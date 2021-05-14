OPPO показала свою версію AirTag, але працює вона зовсім інакше

Oppo представила бездротові мітки / Gizmochina

Oppo презентувала бездротові мітки з підтримкою технології Ultra Wideband – така ж використовується у AirTag від Apple. Щоправда, призначені вони не для пошуку речей, а для управління системами "розумного" будинку.

Активувати їх можна за допомогою чохла One Touch Phone Case з вбудованим UWB-чіпом. Ймовірно, рішення тимчасове, оскільки в смартфонах OPPO такого поки немає.

Управління пристроями з мітками буде дуже красивим: досить навести смартфон, на пристрій, яким потрібно управляти, наприклад, на робот-пилосос, і двічі постукати по тильній стороні чохла, а той почне забиратися.

Мітки працюють в трьох режимах:

включення і відключення пристрою;

запуск програми, пов'язаного з необхідним приладом для швидкого налаштування додаткових параметрів;

робота з іншими заздалегідь налаштованими користувачем сценаріями.

В OPPO запевняють, що технологія працює на дистанції до 15 метрів з сантиметровою точністю – дякуючи UWB. Заряджаються через роз'єм USB Type-C і вміють підмагнічуватися до чохла. Вартість і дата старту продажів як міток, так і відповідного до нього чохла, в компанії повинні оголосити трохи пізніше.

Зазначимо, що Ultra Wideband в Україні не працює через обмеження силових структур. Зараз Apple проводить тести з метою довести, що залучені частоти нікому не завадять.

Нагадаємо, на весняній презентації компанія Apple анонсувала AirTag – це маленький круглий гаджет з Bluetooth і надширокосмуговими радіочіпами, за допомогою якої можна буде знайти будь-яку річ: смартфон, ключі або автомобіль на стоянці.