Опубліковано кінематографічний трейлер довгобуду від Bethesda – Starfield

Трейлер Starfield / Bethesda

На самому початку презентації Xbox і Bethesda показали повноцінний трейлер рольового довгобуду Starfield – першої нової інтелектуальної власності Bethesda за останні 25 років і її дебют в жанрі космічної наукової фантастики.

Реліз відбудеться через півтора року – 11 листопада 2022-го тільки на консолях Xbox Series і PC – на інших консолях гру очікувати не варто. Передплатники Xbox Game Pass отримають гру в день виходу.

Про саму гру, на жаль практично нічого невідомо. Відомо, що вона буде одночасно схожа і не схожа на звичні всім RPG від Bethesda. З відео можна припустити, що в нашому розпорядженні буде власний космічний корабель, що включає автономних дронів. Також очевидно, що автори покладаються на реалістичний підхід – без магічних двигунів і антигравітації.

Глава Bethesda Тодд Говард раніше підкреслив, що Starfield представить новий підхід до наукової фантастики.

Трейлер Starfield