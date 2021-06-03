Організатори E3 2021 показали повний розклад конференцій виставки

Як виявилося, їх аж 11. Окремі заходи будуть у Capcom, Take-Two, Square Enix, Bandai Namco, Gearbox, Ubisoft, а також Microsoft і Bethesda.
Влітку в ігровій індустрії починається період великих виставок з довгоочікуваними прем'єрами. Організація ESA опублікувала детальну програму прийдешньої E3 2021 (12-15 червня) зі списком учасників по днях.
Як виявилося, конференцій в рамках віртуальної виставки буде більше, ніж очікувалося. Конкретний час там вказано тільки для початку пре-шоу трансляції на кожен день, але коли стартують окремі презентації, не уточнюється.
Розклад E3 2021
12 червня – пре-шоу з 20:00 за Києвом
- Ubisoft (початок о 22:00);
- Gearbox Entertainment.
13 червня – пре-шоу з 18:45 по Києву
- Microsoft-Xbox і Bethesda (початок о 20:00);
- Square Enix;
- PC Gaming Show;
- Future Games Show;
- Warner Bros. Games (за участю розробників Back 4 Blood).
14 червня – пре-шоу з 18:00 за Києвом
- Take-Two Interactive;
- Capcom;
- Razer;
- презентації незалежних розробників і видавців, включаючи Mythical Games і Freedom Games;
- Verizon і Intellivision.
15 червня – пре-шоу з 18:00 за Києвом
- Nintendo (початок о 19:00);
- Bandai Namco;
- церемонія вручення нагород E3 2021 Awards.
Очікувані ігри Е3 2021 і анонси
Стежити за трансляціями можна буде в соцмережах і на каналах E3 – в Твіттері і Фейсбуці, а також на Twitch і YouTube. Раніше портал Windows Central поділився великим матеріалом, присвяченим проєктом, які покажуть на презентації Xbox в рамках майбутньої виставки Е3 2021.
Варто відзначити, що паралельно цьому свій захід проводитиме Джефф Кілі – наприклад, 10 червня о 21:00 по Києву пройде 2-годинне шоу з анонсами, через добу свої проєкти покаже Deep Silver (власники 4A Games, творців Metro), а ще через 24 години – Devolver Digital.
А вже сьогодні, о 20:00 за Києвом, відбудеться велика презентація відеоігор за мотивами Warhammer. В рамках стріму будуть як анонси, так і покази вже відомих тайтлів.