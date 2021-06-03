Організатори E3 2021 показали повний розклад конференцій виставки

Організатори E3 опублікували розклад трансляцій / ESA

Влітку в ігровій індустрії починається період великих виставок з довгоочікуваними прем'єрами. Організація ESA опублікувала детальну програму прийдешньої E3 2021 (12-15 червня) зі списком учасників по днях.

Як виявилося, конференцій в рамках віртуальної виставки буде більше, ніж очікувалося. Конкретний час там вказано тільки для початку пре-шоу трансляції на кожен день, але коли стартують окремі презентації, не уточнюється.

Розклад E3 2021

12 червня – пре-шоу з 20:00 за Києвом

Ubisoft (початок о 22:00);

Gearbox Entertainment.

13 червня – пре-шоу з 18:45 по Києву

Microsoft-Xbox і Bethesda (початок о 20:00);

Square Enix;

PC Gaming Show;

Future Games Show;

Warner Bros. Games (за участю розробників Back 4 Blood).

14 червня – пре-шоу з 18:00 за Києвом

Take-Two Interactive;

Capcom;

Razer;

презентації незалежних розробників і видавців, включаючи Mythical Games і Freedom Games;

Verizon і Intellivision.

15 червня – пре-шоу з 18:00 за Києвом

Nintendo (початок о 19:00);

Bandai Namco;

церемонія вручення нагород E3 2021 Awards.

Очікувані ігри Е3 2021 і анонси

Стежити за трансляціями можна буде в соцмережах і на каналах E3 – в Твіттері і Фейсбуці, а також на Twitch і YouTube. Раніше портал Windows Central поділився великим матеріалом, присвяченим проєктом, які покажуть на презентації Xbox в рамках майбутньої виставки Е3 2021.

Варто відзначити, що паралельно цьому свій захід проводитиме Джефф Кілі – наприклад, 10 червня о 21:00 по Києву пройде 2-годинне шоу з анонсами, через добу свої проєкти покаже Deep Silver (власники 4A Games, творців Metro), а ще через 24 години – Devolver Digital.

А вже сьогодні, о 20:00 за Києвом, відбудеться велика презентація відеоігор за мотивами Warhammer. В рамках стріму будуть як анонси, так і покази вже відомих тайтлів.