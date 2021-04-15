Оригінал і ремастер трилогії Mass Effect порівняли

Вийшов новий трейлер Mass Effect: Legendary Edition / BioWare

До виходу Mass Effect: Legendary Edition залишається рівно місяця, а це означає, що студії BioWare, що намітила реліз ремастера трилогії на 14-е травня, настав час переходити від трейлерів до більш речових демонстрацій.

Вчора ввечері розробники представили свіжий трейлер Mass Effect: Legendary Edition, де пліч-о-пліч порівняли більшість кадрів свіжого трейлера перевидання з комп'ютерними версіями початкових релізів.

Попри те, що з моменту виходу першої частини пройшло чимало часу, розробники вирішили не робити ремейк (як це було з Mafia), а обійтися ремастером. Найбільше зусиль у BioWare пішло на першу частину, як і постійно натяналося до цього. Для неї, окрім поліпшеної графіки, були перероблені ефекти, а шляхом динамічного освітлення багато сцен стали виглядати зовсім по-іншому.

Разом з тим творці Legendary Edition провели повну каталогізацію ігрових ассетів. На деяких кадрах можна помітити, що команда BioWare навіть в Mass Effect 3 не обмежилася звичайним підвищенням якості текстур – у Ліари, наприклад, зменшили зіниці, а геометрія деяких деталей її екіпіровки стала складніше.

Mass Effect Legendary Edition можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. Для всіх охочих ознайомитися з культовою трилогією доступні наступні пропозиції:

В PS Store гра коштуватиме 2199 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1799 гривень;

В магазині Origin - 1299 гривень.

Mass Effect: Legendary Edition: порівняння графіки

А тим часом в BioWare команда досвідчених розробників працює над новою частиною Mass Effect, анонс якої відбувся в рамках церемонії нагородження The Game Awards 2020.

У гри все ще немає навіть приблизної дати виходу, а її розробка знаходиться ще на дуже ранній стадії. Однак, над проєктом працює "команда ветеранів Bioware", що, безумовно, має надати оптимізму фанатам франшизи.

Скоріше за все, дії нової частини розгорнуться через кілька сотень років після завершення третьої частини, а каноном буде вважатися вибір Шепарда "знищення" – її наслідки призводили до загибелі синтетиків і технологій органіків. Реліз гри відбудеться у 2023-24 році для ПК і консолей нового покоління.