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Від окупованого Сєдово до Єгипту: у Google розповіли, де відпочивають українці

1 липня 2021, 15:46

Цього року найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні стали Бердянськ, Залізний Порт і Коблево.

Літній відпочинок
У Google розповіли, де відпочивають українці / УНІАН

Попри те, що глобальна пандемія продовжує впливати на плани більшості людей і у 2021 році, тенденції пошуку в Google показують, що з поширенням вакцин інтерес до подорожей зростає.

Сервіс проаналізував пошукові запити українських користувачів за останні 3 місяці, пов'язані з відпочинком і склав топ-10 напрямків всередині країни і топ-10 закордонних курортів в період пандемії COVID-19.

Найпопулярніші напрямки відпочинку в Україні:

  1. Бердянськ
  2. Залізний Порт
  3. Коблево
  4. Затока
  5. Кирилівка
  6. Одеса
  7. Арабатська Стрілка
  8. Сєдово
  9. Скадовськ
  10. Щасливцеве

В той самий час, враховуючи те, що сьогодні все більше країн відкривають свої кордони для українців, зростає кількість запитів про відпочинок на закордонних курортах. Який рік поспіль найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина.

Найпопулярніші напрямки відпочинку за кордоном:

  1. Туреччина
  2. Кіпр
  3. Албанія
  4. Болгарія
  5. Чорногорія
  6. Хорватія
  7. Греція
  8. Єгипет
  9. Грузія
  10. ОАЕ

Водночас після декількох місяців застою через пандемію впевненість мандрівників у безпеці поїздок починає поступово відновлюватися: тенденції пошуку свідчать, що в міру поширення вакцинації інтерес до подорожей, схоже, зростає. Люди хочуть подорожувати, оскільки відчувають себе більш впевнено, замовляючи поїздки – відзначають в компанії.

Разом з тим пресслужба Google Україна нагадала, що перш ніж планувати свою відпустку, необхідно уважно ознайомитися з рекомендаціями органів охорони здоров'я та місцевої влади, а також пильно дотримуватися запобіжних заходів і профілактики.

Раніше були названі найпопулярніші інтернет-сайти в Україні. Згідно зі свіжою статистикою за травень, українці пильно стежили за своїми фінансами і тарифами на газ.

літній відпочинок
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