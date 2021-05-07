У WhatsApp не відключатимуть акаунти тих, хто не погодиться на нові правила

У WhatsApp передумали / УНІАН

Команда популярного месенджера WhatsApp, яка в останні місяці опинилася втягнута у величезний скандал щодо нової політики конфіденційності, взяла свої слова і загрози назад.

Про нові правила оголосили на початку року, вони повинні були набрати чинності ще в лютому, але через відтік користувачів реалізацію перенесли на травень. Сьогодні команда WhatsApp підтвердила, що облікові записи, які не прийняли нову угоду, не деактивують.

Замість цього користувачі, які ще не погодились на нові правила, частіше будуть бачити спливне вікно з нагадуванням – "хоча більшість користувачів, які отримали нові умови обслуговування, прийняли їх, ми цінуємо, що деякі ще не мали можливості це зробити. 15 травня жоден обліковий запис не буде видалено через це оновлення, і ніхто не втратить функціональність WhatsApp. Ми будемо нагадувати про необхідність прийняття правил протягом наступних кількох тижнів...".

Також команда месенджера вирішила в черговий раз нагадати, які дані користувача насправді йдуть Facebook. За словами компанії, всі особисті повідомлення зашифровані і передаватися нікуди не будуть. Також згадується, що месенджер не зберігає журнали дзвінків і повідомлень, не ділиться списками контактів з Facebook, а вміст груп доступно тільки для їх користувачів.

Раніше стало відомо, що зміна політики конфіденційності WhatsApp позитивно позначилося на зростанні числа користувачів Telegram ‒ зараз в месенджері налічується понад 500 млн активних користувачів. Крім цього, Дуров також повідомив, що американський месенджер використовував платних ботів для поширення упередженої інформації про Telegram в соціальних мережах.

А для тих, хто незабаром планує переїзд з WhatsApp в Telegram, передбачена функція перенесення листувань з інших месенджерів. Функція працює як з особистими чатами, так і з групами. Більш детально як це зробити ми розповідали в одній з попередніх заміток.