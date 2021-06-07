Overwatch 2, Far Cry 6 і Dying Light 2 у свіжому трейлері Summer Game Fest

Трейлер шоу Summer Game Fest / YouTube

Вже цього четверга, 10 числа, о 21:00 за Києвом відбудеться літній фестиваль ігор з нехитрою назвою Summer Game Fest. Як і у 2020-му, це буде серія прямих трансляцій з відеоігровими-анонсами, новинами і трейлерами.

Судячи з нового трейлеру, нам покажуть дуже багато цікавих тайтлів. У ролику можна помітити кадри з Overwatch 2, Far Cry 6, Dying Light 2 та інші великі проєкти.

Саме шоу триватиме близько двох годин. На ньому ведучий заходу Джефф Кілі представить до 30 проєктів від різних партнерів і приблизний розклад майбутніх після анонсів. У перший день фестивалю очікується анонс якоїсь великої гри і виступ рок-групи Weezer. А сам фестиваль триватиме близько місяця і об'єднає безліч великих компаній від Sony і Activision до Microsoft і Valve,

Стежити за трансляціями можна буде в соцмережах і на каналах Summer Game Fest – у Твіттері і Фейсбуці, а також на Twitch і YouTube. Кажуть, що на ній покажуть новий амбітний проєкт FromSoftware Elden Ring, світ якої допомагав формувати автор "Пісні льоду й полум'я" Джордж Р.Р. Мартін.

Трейлер Summer Game Fest 2021

А тим часом деякі компанії напевно притримають контент до власних шоу. Останні, можливо, перетнуться з E3 2021, яка пройде з 12 по 15 червня. З очікуваних анонсів – повернення культової серії хорорів Silent Hill і ремейк гри Кодзіми Metal Gear Solid.

Раніше портал Windows Central поділився великим матеріалом, присвяченим проєктам, які покажуть на презентації Xbox в рамках майбутньої виставки Е3 2021.