Остерігайтеся спойлерів – гравці завчасно отримали диски з RE: Village

Деякі магазини вже почали продажі RE Village / Capcom

Вихід Resident Evil Village має відбутися лише через два тижні, однак, як і у випадку з ремейком RE 3, схоже, що деякі магазини почали продавати гру завчасно.

Про це написав користувач Twitter під ніком Kaiser499 – на підтвердження своїх слів він опублікував фотографію з розпакованою коробковою копією Resident Evil Village для PS5.

Поки мова йде тільки про Австралію – на обкладинці видно значок місцевого рейтингового агентства. За словами щасливчика, на диску записана релізна версія Resident Evil Village (версія 1.0) без оновлення першого дня, яке, ймовірно, стане доступним тільки в день релізу, 7 травня. Розмір гри становить 27,37 ГБ.

Оскільки очікуваний хорор вже потрапив в руки деяких гравців, то найближчим часом в мережі очікується поява спойлерів – радимо уникати тематичних форумів гри, якщо не хочете зіпсувати враження. Примітно, що новий витік по Resident Evil Village – далеко не перший в історії гри. У середині грудня 2020 року через листопадову атаку хакерів на Capcom в мережу просочилася критична інформація про сюжет, включаючи кінцівку у всіх деталях.

Resident Evil Village потрапила в руки до гравців за два тижні до релізу / @Kaiser499

Нагадаємо, що події RE: Village розгортаються через кілька років після фіналу сьомої частини. Ітан і Мія зустрічаються з Крісом Редфілдом, чиї дії призводять до того, що Ітан опиняється в загадковому і засніженому селі. За тиждень до релізу всі охочиі зможуть оцінити 60-хвилинне демо, яке буде містити контент з фінальної збірки гри.

Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;

В магазині Steam - 1299 гривень.

Паралельно в стінах Capcom ведеться робота над ремейком Resident Evil 4. Раніше в цьому році стало відомо, що розробка буде частково перезапущена, що, можливо, призведе до перенесення з 2022 на 2023 рік.

До речі, це вже не перший раз, коли розробку Resident Evil 4 перезапускають – початкова версія гри переросла в першу частину Devil May Cry.