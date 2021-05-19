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Павло Дуров назвав власників iPhone "цифровими рабами Apple"

19 травня 2021, 20:00

Засновник Telegram розкритикував продукти Apple у відповідь на матеріал про те, що компанія бере участь у стеженні і цензурі за вказівкою влади КНР.

Apple
Павло Дуров знову розкритикував Apple / Reuters

Творець месенджера Telegram і соціальної мережі "ВКонтакті", бізнесмен Павло Дуров відреагував на матеріал The New York Times, в якому йдеться про те, що компанія Apple бере участь у широкомасштабному стеженні і цензурі за вказівкою влади КНР.

"Це сумно, але не дивно: великі технологічні компанії часто віддають перевагу прибутку свободі" – написав він у своєму Telegram-каналі.

Також, за його словами, Apple дуже ефективно реалізує свою "бізнес-модель, засновану на продажу застарілого обладнання за завищеними цінами" клієнтам, які замкнені в рамках їх екосистеми. "Кожен раз, коли мені доводиться використовувати iPhone для тестування нашого додатка для iOS, я відчуваю себе так, немов мене відкинуло назад в середньовіччя", – розповів творець Telegram.

Дуров додав, що дисплеї iPhone з частотою оновлення 60 Гц не можуть конкурувати з аналогічним параметром в 120 герців, який використовується в деяких пристроях на Android. Найгірше ж полягає в тому, що пристрої від Apple перетворюють користувачів в цифрових рабів.

Вам дозволено використовувати тільки ті додатки, які Apple дозволяє встановити через App Store, а для створення резервних копій можна використовувати тільки iCloud від Apple, – зазначив Дуров.

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Дуров не здивований тим, що "тоталітарний підхід Apple так цінується Комуністичною партією Китаю" – завдяки Apple вона тепер "має повний контроль над додатками і даними всіх своїх громадян, які покладаються на iPhone", додав Дуров.

Наприкінці листопада 2020 року Павло Дуров поділився думкою про iPhone 12 Pro і заявив, що "за 9 років після смерті Стіва Джобса Apple так і не змогла придумати нічого нового і існує коштом технологій і репутації, які були отримані без значущих інновацій". Сам же пристрій він схарактеризував "незграбною залізякою", яка виглядає як негабаритний iPhone 5 з відстовбурченими з різних сторін камерами.

Apple iPhone Telegram Павло Дуров
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