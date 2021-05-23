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Переплутали з Valheim? Стратегія про вікінгів Frozenheim окупилася в перший же день

23 травня 2021, 16:33

20 травня польською студією Paranoid Interactive в Steam була випущена стратегія в скандинавському сетингу. Вона вже окупилася.

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В Steam вийшла стратегія про вікінгів Frozenheim / Paranoid Interactive

Днями в магазині Steam відбувся реліз стратегії в скандинавському сетингу Frozenheim від польської студії Paranoid Interactive, в якій гравцям пропонується управляти поселенням вікінгів.

Либонь, гравці сплутали гру з хітовим симулятором виживання Valheim. Все призвело до того, що Frozenheim окупилася в перший же день. Втім, не все так добре, як хотілося б – на момент публікації, відгуки в Steam "Змішані".

Користувачі оцінили атмосферу, графіку і наявність російської локалізації, але скаржаться на погану оптимізацію, малий обсяг доступного контенту і різні баги. Автори, своєю чергою, вважають відгуки найважливішим компонентом для вдосконалення і розвитку гри. Команда представила дорожню карту та обіцяє щомісячні оновлення, а також регулярні патчі. Вже в червні гравців чекають нові юніти, різноманітні погодні явища і додаткові точки інтересу на карті.

Фінальна версія Frozenheim очікується до початку 2022 року. До 27 травня гра продається з прем'єрною знижкою, купити її можна за 224 грн.

Трейлер Frozenheim

Тим часом в Steam проходять невеликі розпродажі зі знижками до 80%. Вигідно можна придбати Outer Wilds, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Journey і не тільки.

Тим, хто надає перевагу грати на PlayStation, варто заглянути в магазин PS Store, де в рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Crysis Remastered, The Last of Us Remastered, дилогію українських шутерів Metro і не тільки. Крім того, гравці можуть безплатно отримати бонуси для таких мережевих ігор, як Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2k21, World of Tanks і Warframe.

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