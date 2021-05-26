Вперше в історії соціальних мереж ВКонтакте презентувала голосового помічника

У ВКонтакте тепер є голосовий помічник / VK

Вперше в історії соціальних мереж ВКонтакте додала в додаток голосового помічника – "Марусю". Голосову помічницю можна попросити включити пісню, подкаст, знайти користувача, спільноту або зателефонувати комусь із друзів.

Помічник стане доступний всім користувачам VK у вкладці "Сервіси" протягом дня. Щоб почати діалог, досить клацнути по іконці голосового помічника.

Як йдеться в офіційному пресрелізі, асистент допомагає працювати не тільки з соціальною мережею, але і з іншими сервісами, що входять в екосистему Вконтакте. "Маруся" може читати пошту, розповідати новини або прогноз погоди, замовляти їжу або таксі. Крім того, вона вміє відповідати на питання, ставити нагадування і записувати покупки, грати в ігри, управляти розумним будинком, підбирати музику під настрій користувача, шукати рецепти і не тільки.

Обіцяють, що список навичок буде поступово розширяться. Також будь-який користувач або компанія можуть створювати навички для "Марусі", в тому числі і для використання в додатку ВКонтакте, – розповіли розробники.

читайте такожЄвросоюз включив Telegram і ВКонтакте в список "спостереження за піратством": чим це обернеться

Раніше ВКонтакте анонсувала безплатні групові відеодзвінки з підтримкою 2048 осіб одночасно. Крім того, соціальна мережа стала однією з трьох свіжоанонсованих платформ, за допомогою яких можна обґрунтувати верифікацію в Telegram.

15 травня 2020 року президент України продовжив указ, яким вводилися санкції на роботу російських сайтів, ще на три роки. У їх числі – Яндекс і Mail.ru, соцмережі ВКонтакте та Однокласники.