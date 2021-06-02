Платіть криптовалютою скрізь: біржа Coinbase ввела підтримку мобільних систем

Криптовалютою тепер можна розплатитися через Apple і Google Pay / Reuters

Популярна платформа для торгівлі криптовалютою Coinbase спільно з Visa випустила карту – тепер її приймають платіжні системи Apple і Google. Відповідно, тепер криптовалютою можна розплачуватися скрізь.

Власники Coinbase Card зможуть оплачувати покупки криптовалютою за допомогою смартфона без необхідності виводити цифрові активи на окремий рахунок. Також у користувачів є криптовалютний кешбек в розмірі 4% від витраченої суми.

Є один момент: клієнти зможуть скористатися сервісом в будь-яких магазинах, які приймають карти Visa. Зараз складно зустріти магазини або заклади, де карти Visa не приймають, тому за мінус вважати не можна.

Прив'язати карту просто: потрібно виконати все те ж саме, що і зі звичайною картою. Власники Android можуть додати карту в Google Pay, а власники iOS-пристроїв – або в Apple Wallet, або через Coinbase. При оплаті криптовалюта буде списуватися з облікового запису користувача і автоматично конвертуватися в фіатні гроші за поточним курсом.

У своєму пресрелізі Coinbase запевнила, що це тільки початок і пообіцяла надалі реалізувати більше можливостей для активного використання криптовалюти. З 3 червня на біржі навіть з'явиться "мемна" Dogecoin, яка була створена як жанр, проте завдяки підтримці глави Tesla Ілона Маска курс монети показує вкрай позитивні результати.

Раніше ми повідомляли, що через нову криптовалюту – Chia Coin – в Україні стали дорожчати жорсткі диски і SSD. Наприклад, модель Seagate SkyHawk на 8 ТБ в порівнянні з серединою квітня подорожчала вдвічі до 13 200 грн. А диск Seagate на 10 ТБ пропонували за 33 600 грн, що в 4 рази дорожче, ніж у квітні. При цьому багато моделей дисків зникли з продажу.