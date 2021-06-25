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Користувачі Instagram були почуті: тепер наповнювати стрічку можна буде з ПК

25 червня 2021, 14:01

Раніше функція була доступна тільки в мобільному додатку соціальної мережі.

Instagram / TechCrunch
Як викласти фото в Instagram з комп'ютера / TechCrunch

У додатку Instagram з'явилася довгоочікувана можливість завантажувати фото і відео з комп'ютера. Про це повідомляють користувачі. Раніше такої можливості не було – медіафайли можна було викладати тільки в мобільному додатку соціальної мережі.

На цей момент новою можливістю можуть скористатися лише деякі користувачі. При цьому сама соцмережа на момент написання новини офіційно про запуск функції не оголошувала.

Для того, щоб завантажити фото і відео з комп'ютера або ноутбука, потрібно натиснути на іконку "плюса" в правому верхньому куті десктопної версії Instagram. У користувачів є можливість змінювати розмір зображення, застосовувати фільтри та інші супровідні матеріали для публікації в стрічках.

  • Instagram тестує можливість створення публікацій на комп'ютерах
    Instagram тестує можливість створення публікацій на комп'ютерах @deancdavies
  • Instagram тестує можливість створення публікацій на комп'ютерах
    Instagram тестує можливість створення публікацій на комп'ютерах @deancdavies
  • Instagram тестує можливість створення публікацій на комп'ютерах
    Instagram тестує можливість створення публікацій на комп'ютерах @deancdavies

Соціальна мережа Instagram дуже повільно впроваджує нові функції для своєї десктопної версії. І можливість створювати публікації з ПК, мабуть, є однією з найбільш популярнмх. Багато фахівців, які використовують Instagram в професійних цілях, змушені вдаватися до платних сторонніх інструментів публікації з настільних систем.

Раніше Instagram в Україні перезапустив Lite-версію свого додатка.

Instagram
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