Пам'ятайте Clubhouse? Соцмережа запустила Android-версію програми в Україні

Clubhouse на Android запустився в Україні / Getty Images

Один з головних трендів 2021, голосова соціальна мережа Clubhouse, запустила офіційний додаток для мобільних пристроїв на операційній системі Android на території України. Запуск Android-версії в США відбувся ще 9 травня.

Примітно, що через кілька годин після релізу програми в Google Play, деякі користувачі почали скаржитися на те, що Clubhouse забанив їх облікові записи. Додаток надсилає повідомлення, що обліковий запис було заблоковано "за порушення політики щодо спаму"

Річ у тому, що компанія обмежила доступ користувачам, які раніше скористалися неофіційним клієнтом для Android від петербурзького розробника Григорія Клюшникова. З такою ж проблемою зіткнулися ті, хто змінив пристрій Apple на Android – до одного облікового запису може бути прив'язаний один номер телефону.

Завантажити додаток на Android можна перейти за посиланням.

Clubhouse на Android запустився в Україні / AIN.UA

Нагадаємо, на початку травня Clubhouse випустив бета-версію програми для Android. Пік популярності Clubhouse припав на кінець січня 2021 після появи в ній Ілона Маска, Марка Цукерберга та інших відомих особистостей. У лютому кількість завантажень програми пішла на спад.

Одним з найпопулярніших українських клубів у соцмережі є Ukrainian House. Засновники називають його "віртуальним посольством України в Clubhouse", мета якого – не просто спілкування, а поширення важливих наративів.

Про Clubhouse:

Голосовий чат Clubhouse був запущений у квітні 2020 року. До цього додаток був доступний тільки користувачам мобільних пристроїв на операційній системі iOS;

Головна фішка сервісу – всі бесіди (кімнати) тільки в реальному часі. Не можна поставити на паузу, перемотати назад або зберегти запис трансляції;

Інші соцмережі, включаючи Twitter, Facebook, Instagram та Slack, розробляють подібні послуги Clubhouse для голосового спілкування.

Більше про Clubhouse: