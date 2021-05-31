Дизайнер показав, як може виглядати новий Mac Pro зі зменшеним корпусом

З'явився незвичайний концепт нового Mac Pro / Reuters

Дизайнери видання Svetapple опублікували знімки концепту нового Mac Pro на фірмовому чіпі Apple. На думку авторів, розмір комп'ютера вийде зменшити коштом використання компактної материнської плати з чіпом Apple Silicon.

Раніше інсайдери повідомляли, що вийде відразу дві версії Mac Pro, одна з яких буде "викликати ностальгію по Power Mac G4 Cube". Очікується, що це буде одне з найзначніших візуальних змін продуктів Apple у 2021 році.

Представлений концепт якраз показує Mac Pro в кубічному дизайні. Дизайнери зменшили Mac Pro, але залишили кілька впізнаваних елементів, таких як ручки та вентиляційні решітки. На задній стороні знаходиться 6 портів USB-C Thunderbolt 3, 4 USB-A, 2 HDMI, Ethernet і роз'єм для живлення MagSafe, як в останньому iMac. Також в наявності характерні вентиляційні решітки.

На верхній частині розміщені знамениті хромовані ручки для перенесення – щоправда, враховуючи такі невеликі габарити, їх призначення тепер вельми сумнівно. Замінювати ніжки комп'ютера на популярні свого часу коліщатка дизайнери не стали.

Раніше в Bloomberg повідомляли, що Apple працює над новим процесором на базі ARM з 32 високопродуктивними ядрами. Потім з'явилася інформація, що новий Mac Pro вийде у двох версіях: з 20-ядерним і 40-ядерним чіпом, при цьому графічна складова буде на рівні 64 або 128 ядер.