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З'явилися хороші новини для ПК-геймерів на тлі зростання цін на комп'ютерне залізо

19 травня 2021, 12:24

Важливі новини для тих, хто планує оновити свій ПК.

комп'ютер
Материнські плати можуть подешевшати через брак інших компонентів / Reuters

Схоже, для ПК-геймерів є невеликий промінчик щастя в нескінченному зростанні цін на комп'ютерні комплектуючі. Аналітики відзначають, що нинішня криза напівпровідників спровокувала падіння попиту на материнські плати.

Більш того, деякі роздрібні продавці відразу продають нові GPU з материнськими платами. Спочатку передбачалося, що такий спосіб зможе стримати перепродаж і Майнер. Але все вийшло з точністю до навпаки – тепер величезна кількість материнських плат продаються на вторинному ринку.

Все це може привести до падіння продажів до 15-20% у роздробу вже в цьому кварталі. Особливо на тлі того, що більшість користувачів збирають комп'ютери виключно на платформах для перепродажу (eBay і аналоги) через високу вартість. Втім, варто відзначити, навряд чи це торкнеться преміум-сегмент.

Чому це важливо

Як вже писав Главред, цифрова індустрія у 2020 і 2021 роках переживає один з найбільших дефіцитів напівпровідникової продукції за останні десятиліття. Хоча спочатку дефіцит напівпровідників торкнувся автомобільний ринок, зараз він привів до нестачі мікросхем практично у всіх сферах і викликав дефіцит процесорів, відеокарт, смартфонів, ігрових консолей і т. д.

До цього моменту найбільшою проблемою для користувачів був дефіцит відеокарт. Окрім загального дефіциту чіпів на ринку він посилюється майнерами, які безпосередньо у постачальників скуповують цілі партії відеокарт по тисячі примірників. Через це комплектуючі не доходять навіть до магазинів.

Раніше цього року NVIDIA навіть запустила в продаж відеокарти Geforce RTX 3060, які повинні були стати нерелевантними для майнерів через вбудованого обмежувача, що знижує продуктивність при майнінгу На жаль, дива не сталося – китайські майнери менш ніж за місяць знайшли спосіб обійти вбудоване обмеження,

Яка альтернатива

Ігрові хмарні сервіси. Вони дозволяють грати в найсучасніші і найвимогливіші до технічних характеристик гри навіть на старому комп'ютері, або на смартфоні. Для повноцінного задоволення від стрімінгу ігор потрібен лише швидкий доступ до Інтернету.

Наприклад, GeForce Now. Він відрізняється від більшості конкурентів тим, що в ньому необов'язково заново купувати гри. Користувачеві досить синхронізувати з сервісом свій обліковий запис в Steam, Epic Games Store або Ubisoft Connect, після чого можна запускати тайтли прямо зі своєї бібліотеки.

Сервіс доступний по спеціальному посиланню. Якщо ви ще не зареєстровані в GeForce NOW, то не дивуйтеся, що Вас переадресує на GFN.ru для створення аккаунта – це партнерська платформа NVIDIA в Україні та країнах СНД. Зараз GeForce Now працює на iOS, Android, а також в браузерах Chrome і Safari.

Тим часом в Україні продовжують дорожчати ігри для PS4. У перших числах травня в українському PS Store раптово зросли ціни на такі тайтли як GT Sport (649 грн замість 549), Dreams (1199 грн замість 1049) і Marvel's Людина-павук (1199 грн замість 1099). Кількома тижнями пізніше подорожчали ігри японської компанії SEGA, як нові, так і старі.

При цьому ціни на дискові видання на цей момент залишаються на колишньому рівні або ж навпаки – дешевшають. Щоправда, питання того, наскільки довгим буде така "стабільність", все ще залишається відкритим.

комп'ютер
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