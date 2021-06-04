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З'явилися невтішні новини для фанатів українського ігросеріалу Metro

4 червня 2021, 19:00

Видавець серії, компанія Deep Silver, підтвердила, що вони не планують показувати нову частину Metro на майбутній виставці E3.

Metro
Metro 5 не покажаут на E3 / 4A Games

Видавництво Deep Silver підтвердило, що 11 червня, на спеціальній презентації Koch Media (та й на будь-якому іншому заході для E3 2021) не варто очікувати показу нової частини Metro за авторством студії 4a Games.

Також видавець прийняв рішення "залишити вдома" свої інші популярні серії, такі як Saints Row, Dead Island та TimeSplitters. Фактично основні бренди Deep Silver повністю пропустять захід. Що тоді взагалі покажуть – питання.

З передбачуваних анонсів можна лише припустити показ новинки команди Kingdom Come: Deliverance з Warhorse Studios, продовження відомої серії тактичних RPG King's Bounty і Payday 3, яка при найоптимістичніших розкладах вийде тільки у 2023 році.

Що ж стосується нової частини Метро, то про саму гру поки що відомо не так багато. Очікується, що вона вийде на PS5, Xbox Series X/S і ПК, а головний герой Артем вперше заговорить. Раніше повідомлялося, що творець книжкового всесвіту Метро" Дмитро Глуховський вже приступив до написання сценарію для нової частини, а сама гра, як і раніше, буде орієнтована на одиночну кампанію.

Трейлер Metro Exodus Enhanced

Для тих, хто пропустив, минулого місяця вийшло розширене видання гри Метро: вихід з повноцінною підтримкою трасування променів та інших технологій, наприклад поліпшення просторового звучання і часу реакції контролера для Xbox і підтримка тактильного зворотного зв'язку контролера DualSense для PlayStation 5. Апдейт доступний безплатно для всіх власників оригіналу.

На консолях розробники також планують випустити диски з Complete Edition, яке буде містити основну гру і всі доповнення. Інформація про оформлення попереднього замовлення та ціни буде повідомлено додатково.

Metro: Exodus
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